Если просмотреть записи украинских СМИ, то можно прийти к одному единственному выводу – Запад неплохо поработал над местными фейкометчиками. Последние активно штампуют русофобские новости, крайне неумело используя фотошоп.При этом никого из них почему-то не волнует тот факт, что на стороне Киева воюют бывшие заключенные и нацисты. Тех совсем не интересует текущая ситуация в стране. Главное – это получить оружие и перестрелять своих же за старые обиды. Это не сплоченная армия, готовая защитить жителей Украины. Это убийцы.В то же время многие из жителей освобожденных земель рады выйти на улицу без страха получить пулю в лоб. За последнюю неделю наши военные освободили от ВСУшников более 50% границ Донбасса. Ранее боевики контролировали примерно 70% от этих территорий.Благодаря «российской агрессии» жители Луганской Народной Республики могут спать спокойно впервые за восемь лет. Здесь наши солдаты освободили 90% территорий.Сейчас спецоперация РФ выполнена на 60%. Это отличный результат, учитывая столь короткий срок ее достижения. Наша армия шаг за шагом идет к победе над украинским нацизмом, который, к сожалению, так активно поддерживают в либеральной тусовке и на Западе.