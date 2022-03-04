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Российская армия с каждым днем все ближе к победе над украинским нацизмом
04 марта 2022, 15:10 • 143 • Украина
Российские военные шаг за шагом идут к достижению главных целей на Украине – окончательному освобождению жителей Донбасса и ликвидации укронацистов. Несмотря на вбросы прозападных СМИ, наши солдаты не трогают мирное население соседнего государства, не оккупируют местные территории. Тем временем киевская верхушка делает все, чтобы мировое сообщество и сами украинцы поверили в лживые новости о «массовых жертвах» якобы по вине российских военных.
При этом никого из них почему-то не волнует тот факт, что на стороне Киева воюют бывшие заключенные и нацисты. Тех совсем не интересует текущая ситуация в стране. Главное – это получить оружие и перестрелять своих же за старые обиды. Это не сплоченная армия, готовая защитить жителей Украины. Это убийцы.
В то же время многие из жителей освобожденных земель рады выйти на улицу без страха получить пулю в лоб. За последнюю неделю наши военные освободили от ВСУшников более 50% границ Донбасса. Ранее боевики контролировали примерно 70% от этих территорий.
Благодаря «российской агрессии» жители Луганской Народной Республики могут спать спокойно впервые за восемь лет. Здесь наши солдаты освободили 90% территорий.
Сейчас спецоперация РФ выполнена на 60%. Это отличный результат, учитывая столь короткий срок ее достижения. Наша армия шаг за шагом идет к победе над украинским нацизмом, который, к сожалению, так активно поддерживают в либеральной тусовке и на Западе.
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