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Российская армия с каждым днем все ближе к победе над украинским нацизмом

04 марта 2022, 15:10  •  143 • Украина


Российские военные шаг за шагом идут к достижению главных целей на Украине – окончательному освобождению жителей Донбасса и ликвидации укронацистов. Несмотря на вбросы прозападных СМИ, наши солдаты не трогают мирное население соседнего государства, не оккупируют местные территории. Тем временем киевская верхушка делает все, чтобы мировое сообщество и сами украинцы поверили в лживые новости о «массовых жертвах» якобы по вине российских военных.

Если просмотреть записи украинских СМИ, то можно прийти к одному единственному выводу – Запад неплохо поработал над местными фейкометчиками. Последние активно штампуют русофобские новости, крайне неумело используя фотошоп.

При этом никого из них почему-то не волнует тот факт, что на стороне Киева воюют бывшие заключенные и нацисты. Тех совсем не интересует текущая ситуация в стране. Главное – это получить оружие и перестрелять своих же за старые обиды. Это не сплоченная армия, готовая защитить жителей Украины. Это убийцы.

В то же время многие из жителей освобожденных земель рады выйти на улицу без страха получить пулю в лоб. За последнюю неделю наши военные освободили от ВСУшников более 50% границ Донбасса. Ранее боевики контролировали примерно 70% от этих территорий.

Благодаря «российской агрессии» жители Луганской Народной Республики могут спать спокойно впервые за восемь лет. Здесь наши солдаты освободили 90% территорий.

Сейчас спецоперация РФ выполнена на 60%. Это отличный результат, учитывая столь короткий срок ее достижения. Наша армия шаг за шагом идет к победе над украинским нацизмом, который, к сожалению, так активно поддерживают в либеральной тусовке и на Западе.

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