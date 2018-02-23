Российская армия наследует Красной армии в надёжной защите Отечества

«Мы - армия страны. Мы - армия народа…» Сколько десятилетий подряд звучали эти песенные слова, согревая души русских, советских людей особым теплом. Считай, каждый из них был связан с Красной, Советской армией неразрывными узами – воевал или служил под её овеянными славой знамёнами, изобретал, конструировал и производил для неё вооружение, растил молодёжь, сменявшую в боевом строю своих отцов. И вот ныне этой армии – 100 лет.

Это была первая в мире армия нового типа, армия трудящихся, строившаяся на принципах классового единства и сознательной революционной дисциплины. Непохожая ни на прежнюю русскую армию, ни на одну из существовавших тогда европейских армий, она в полной мере воплотила в жизнь лозунг «Народ и армия едины».

Созданная в 1918 году, она вела свою родословную от дружинников вещего Олега, ратников Александра Невского, чудо-богатырей Суворова, воинов императорской армии – участников Брусиловского прорыва. Брать в руки оружие приходилось не для захватов, а для того, чтобы заступить путь врагу. Сколько помнили себя наши предки, то степняк, то пёс-рыцарь, то галл, то «истинный ариец» завистливо заглядывались на великие богатства земли Русской.

Защитник Отечества всегда значил на Руси нечто большее, чем просто человек с ружьём. Перед лицом внешней опасности уходили на задний план классовые и сословные противоречия, мельчали соображения личной выгоды. Без колебаний клали свои жизни на алтарь победы и светлейший князь, и простолюдин, и генерал, и рядовой. Так было при Полтаве, так было при Бородино, так было под Перемышлем и Рава-Русской в 1914 году.

В 1941 году на пути очередного претендента на мировое господство встали бойцы и командиры РККА. Красная армия с честью выдержала самое серьёзное в своей истории испытание – Великую Отечественную войну, ставшую главнейшей составной частью Второй мировой войны. «Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины» – так оценивал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в послании к И.В. Сталину роль Советских Вооружённых сил в разгроме германского нацизма. Эту оценку разделяли все лидеры стран антигитлеровской коалиции.

Великая Отечественная война, невиданная по испытаниям, которые выпали на долю воюющего народа, вызвала столь же невиданный всплеск самопожертвования и героизма, как массового, так и индивидуального. Народ выдвинул из своей среды миллионы героев. Рядовой и генерал, ополченец и кадровый военный, немолодой колхозник, воевавший ещё в Первую мировую, и вчерашний десятиклассник-москвич, солдат, бросавшийся со связкой гранат под вражеский танк, и медицинская сестра, сутками не уходившая из больничной палаты, моряк и пехотинец, партизан и подпольщик – все проявили редкое понимание выпавшей на их долю личной ответственности за судьбу страны.

Новым испытанием для Советской армии стала холодная война с Западом, сопровождавшаяся локальными войнами и вооружёнными конфликтами – Берлинским кризисом 1955 года, Карибским кризисом 1962 года, войнами в Корее, Вьетнаме, Афганистане. Советский Союз сумел в короткий исторический срок добиться военно-стратегического паритета с Соединёнными Штатами Америки и блоком НАТО, а Советским Вооружённым силам удалось главное – не допустить перерастания кризисных ситуаций и войн в новый мировой военный конфликт.

Красная, Советская армия была настоящей школой жизни, школой патриотизма для многих поколений наших соотечественников. Именно по этим несущим конструкциям советского, а затем и российского общества в последние четверть века нашими геополитическими и идеологическими противниками наносятся главные удары.

Кого только не затронула кампания поголовной, фронтальной дегероизации: комбрига Николая Щорса и начдива Василия Чапаева, героев-панфиловцев и Зою Космодемьянскую, разведчика Николая Кузнецова и маршала Георгия Жукова… Сторонники так называемого нового, деидеологизированного прочтения истории твердили, что вражеские амбразуры закрывали своим телом люди примитивные, утратившие даже инстинкт самосохранения; что восемнадцатилетние девчонки-партизанки жгли избы не для уничтожения врага, а чтобы возбудить в народе ненависть к захватчикам; что полководцы Красной армии были ограниченными служаками и добивались побед, лишь заваливая противника трупами собственных солдат.

Те, кто хотят надругаться над памятью фронтовиков, утверждают, что людей заставлял идти на самопожертвование сталинский режим со всеми его «гулагами», «смершами», штрафбатами. Но какие заградотряды заставляли держаться до последнего тех красноармейцев, кого гитлеровцы выжигали огнемётами в дотах Брестского УРа, кого травили газами в Аджимушкайских каменоломнях? Почему не тянули вверх руки, а любой ценой прорывались бойцы из вяземского котла? Откуда при повальной, как утверждалось, добровольной сдаче в плен взялись те солдаты и офицеры, кто жертвовал собой на берлинских улицах в апреле 1945 года, буквально за пять минут до победы? Если не было иного выхода, то с винтовкой шли на танк, телом закрывали амбразуру вражеского дзота. В стремлении к победе не стояли за ценой. И не тем «умникам», кто сегодня в тёплых кабинетах взвешивает, нужно ли было солдату жертвовать собой или нет, судить героев, положивших жизнь «за други своя».

Мы богаты боевым, героическим прошлым. Но богатство не даёт право разбрасываться им, отдавать завоёванные нашими отцами и дедами высоты людям с психологией власовцев. Никакие информационно-психологические операции против памяти не в состоянии поставить под сомнение главное – святость идеи защиты Отечества. Приказа армиям мира с высокой трибуны ООН «Штык в землю!» ждать не приходится. Как раз наоборот: вся международная обстановка требует от России держать порох сухим.

Воины Российских Вооружённых Сил наращивают обороноспособность страны, опираясь на ратные традиции многих поколений вооружённых защитников Отечества. Меры, предпринятые за последнее пятилетие военно-политическим руководством страны, вывели армию и флот на новый качественный уровень, позволяющий гарантированно обеспечить военную безопасность Российского государства.

Ярким свидетельством этого стали высокопрофессиональные самоотверженные действия российских воинов в Сирии, которые помогли этой стране сохранить свою государственность, остановить массовые убийства, казни, террор в отношении мирного населения, дали возможность приступить к политическому урегулированию конфликта и восстановлению нормальной жизни.