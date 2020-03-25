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Российская армия готовится к параду Победы

25 марта 2020, 12:00  •  49 • В России

«В Вооруженных Силах проведено 3214 тестирований военнослужащих на коронавирус, все результаты отрицательные, заболевших нет», - со среды Минобороны начало выпускать «Бюллетень по санитарно-эпидемиологической обстановке в ВС РФ». В нем оборонное ведомство отчитывается, как отвечает на вирусный вызов, с которым сейчас борется весь мир.

Работают специализированных 9 оперативных, развернуто 15 модульных комплексов для выявления вируса и 5537 стационарных контрольных пунктов для измерения температуры. В 32 госпиталях развернуты спецотделения на 3,5 тысячи человек. Развернуто 2782 аппарата искусственной вентиляции легких. За некоторыми ограничениями повседневная работа не прекращается, в том числе и подготовка к параду Победы.

Весь личный состав прошел углубленное медицинское обследование и допущен к участию в репетициях, - сообщило Минобороны на запрос РБК. Участников парада временно разместили в воинских частях московского гарнизона и учебных заведениях Минобороны. Впрочем, как обычно.

В местах временной дислокации для участников парада установили бактерицидные ультрафиолетовые лампы и запасли антисептики, медикаменты и средства индивидуальной защиты. При этом, даже во время тренировок участники парада не остаются без медицинского присмотра. Трижды в день каждому бойцу измеряют температуру.

К слову, иностранные участники парада карантин пройдут дважды – сначала в своей стране, а затем и по прибытии в Москву – стандартные две недели.

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