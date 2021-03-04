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Российская армия дойдет до Варшавы ради защиты русских - эксперт

04 марта 2021, 23:30  •  48 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Только в Донбассе уже проживает около 600 тысяч граждан РФ
Формулировка Совета Федерации о защите граждан РФ с применением армии не обусловлена их количеством, а значит, масштабы ее распространения могут быть ограничены только геополитической целесообразностью. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко в эфире ютуб-канала "Соловьев live".
"Так вот, я хочу здесь привнести моментик – 600 тысяч. Это две недели назад. 600 тыс уже российских граждан живет в Донбассе, и каждую неделю там все это растет и ускоряется. Так что 600 тыс граждан РФ", – подчеркнул эксперт.
Он отметил, что россиян можно найти не только в мятежном шахтерском регионе, но и в самой украинской столице – в Киеве, "и защищать их и там тоже". Но дальше возникнет вопрос, что с этим делать.
"Уже даже военные европейские эксперты и политики не сомневаются, что даже великую польскую армию можно разгромить в течение пяти дней", – напомнил Ищенко недавнюю публикацию в западных СМИ о состоянии войск Польши, которые не смогут продержаться против ВС РФ больше недели.
При этом, подчеркнул политолог, поляки являются членами НАТО и рассчитывают на помощь альянса.
Материал, на который ссылался Ищенко, вышел в феврале в польском издании Super Express. В статье рассказывалось о репетиции военными войны на учениях "Зима-20", которую польская армия благополучно проиграла неизвестному противнику с восточной границы страны за четыре дня. В публикации эти маневры назвали дискредитацией ВС Польши и позором начальника Генштаба.

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