Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кандидат от «огня и ярости»: может ли Трамп претендовать на Нобелевскую премию з...
В каирском плену: что известно о пропавших в Египте уроженках Дагестана
«Америка готова зайти достаточно далеко»: почему США выдвинули торговый ультимат...
Шестидневная война. Часть 1. Прелюдия
Главная / Война

Россиянок из ИГ посадили в Ираке

29 апреля 2018, 19:39  •  43 • Война
19 гражданок Российской Федерации были приговорены иракским судом к пожизненному заключению за участие в деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщает ФАН со ссылкой на местные СМИ, суд огласил приговор в воскресенье, 29 апреля.
Дополнительных деталей судебного заседания не приводится. В МИД России заявили, что в случае подтверждения российского гражданства осужденных дипломаты обеспечат их адвокатами и проследят за соблюдением прав на подачу апелляции.
В разговоре с НСН министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что приговоры россиянкам требуют тщательного разбирательства.
«Очень сложно комментировать пожизненные приговоры суверенного государства, если не знаешь подоплеку ареста и следствия. Глава Чечни Рамзан Кадыров и мы по его поручению в основном занимались освобождением женщин и детей из игиловских тюрем. Это не были женщины, которых осудили по приговору иракского суда. Все они осуждены с формулировкой об участии в каких-то террористических актах», — заявил Умаров.
Известно, что у приговоренных женщин остались дети — как родившиеся в России, так и уже на Ближнем Востоке.
Правозащитница Хеда Саратова сообщила RT, что 19 женщин не участвовали в боевых действиях, «непосредственно [они] сидели дома, рожали детей» и не бегали «по окопам с автоматами в руках».
Саратова отметила, что у приговоренных осталось на свободе «по пять, а то и больше детей», в том числе и совсем малолетних. По словам Саратовой, эти дети — «жертвы войны в той же степени», что и мирные сирийцы с иракцами.
«Потому что их мужья отвезли и бросили там на произвол судьбы», — подчеркнула она.
Дальнейшей судьбой детей будет заниматься член Совета Федерации и представитель главы Чеченской республики в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.
Дети до дня суда были с матерями, добавила правозащитница, и после оглашения приговора их отправят в приют. Сенатор Сабсаби будет вывозить детей обратно на родину, в Российскую Федерацию.
Репатриация будет производиться в два этапа: первыми домой вернутся дети, родившиеся в РФ и увезенные впоследствии в ИГ. После будет решен вопрос о возвращении тех детей, которые родились уже на Ближнем Востоке.
«Если мама — россиянка, то ребенок должен быть возвращен на территорию России»,
— подчеркнула Саратова.
Также в Багдад были направлены обращения с просьбой позволить осужденным женщинам отбывать пожизненное заключение в РФ.
Ранее МИД России сообщил, что в иракских тюрьмах содержатся от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство. 17 апреля двух россиянок в Ираке также приговорили к пожизненному заключению за участие в террористической группировке «Исламское государство».
Сообщается, что Центральный уголовный суд всего приговорил к смертной казни и пожизненному заключению семерых женщин, имеющих иностранное гражданство. К пожизненному заключению приговорили одну француженку. Три женщины из Азербайджана и одна из Киргизии приговорены к смертной казни.
25 февраля иракский суд приговорил к смертной казни 16 гражданок Турции, вступивших в ИГ.
Самый первый случай вынесения смертного приговора иностранному гражданину в Ираке произошел 21 января. К смертной казни была приговорена гражданка ФРГ арабского происхождения, арестованная за участие в деятельности ИГ. Ее задержали иракские войска в городе Мосул в прошлом году.
3 декабря 2017 года глава федеральной служба защиты конституции Германии (контрразведка ФРГ — «Газета.Ru») Ханс-Георг Маассен заявил, что жены и дети членов группировки «Исламское государство», приезжающие в Европу, могут представлять опасность.
«Есть дети, которым промывают мозги в «школах ИГ», которые сильно радикализованы. Это проблема для нас, потому что эти дети и подростки иногда могут быть опасны»,
— сказал Маассен.
Он отметил, что женщины, которые жили в районах, подконтрольных ИГ, также могут проникнуться радикальной идеологией и представлять опасность.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
43
Источник
Похожие новости
26 апреля 2018, 00:39
Запад решил: Разбомбить Сирию и оставить Асаду руины
29 апреля 2018, 19:39
Россиянок из ИГ посадили в Ираке
25 апреля 2018, 18:09
Столицу Канады от исламистов будет охранять спецназ

29 апреля 2018, 06:39
Шестидневная война. Часть 1. Прелюдия
26 апреля 2018, 16:54
Американцы в Сирии: причины неожиданного провала
29 апреля 2018, 16:24
США мстят Эрдогану за Россию и отнимают F-35
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 апреля 2018, 22:09
Путин подписал законы о блокировке в интернете и Маре Багдасарян
26 апреля 2018, 00:39
Запад решил: Разбомбить Сирию и оставить Асаду руины
23 апреля 2018, 07:39
Рейс «Вашингтон – Киев» садится в Ереване?
26 апреля 2018, 07:10
Ялтинский экономический форум. Хотели как лучше, а получилась козья ферма
27 апреля 2018, 09:09
Пакистанский гамбит Путина
24 апреля 2018, 22:24
«Выделять деньги смысла больше нет»: почему МВФ заканчивает финансовую поддержку Украины
23 апреля 2018, 07:39
Запад нас разделит? Мы разделим Запад!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.