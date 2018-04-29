Россиянок из ИГ посадили в Ираке

19 гражданок Российской Федерации были приговорены иракским судом к пожизненному заключению за участие в деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщает ФАН со ссылкой на местные СМИ, суд огласил приговор в воскресенье, 29 апреля.

Дополнительных деталей судебного заседания не приводится. В МИД России заявили, что в случае подтверждения российского гражданства осужденных дипломаты обеспечат их адвокатами и проследят за соблюдением прав на подачу апелляции.

В разговоре с НСН министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что приговоры россиянкам требуют тщательного разбирательства.

«Очень сложно комментировать пожизненные приговоры суверенного государства, если не знаешь подоплеку ареста и следствия. Глава Чечни Рамзан Кадыров и мы по его поручению в основном занимались освобождением женщин и детей из игиловских тюрем. Это не были женщины, которых осудили по приговору иракского суда. Все они осуждены с формулировкой об участии в каких-то террористических актах», — заявил Умаров.

Известно, что у приговоренных женщин остались дети — как родившиеся в России, так и уже на Ближнем Востоке.

Правозащитница Хеда Саратова сообщила RT, что 19 женщин не участвовали в боевых действиях, «непосредственно [они] сидели дома, рожали детей» и не бегали «по окопам с автоматами в руках».

Саратова отметила, что у приговоренных осталось на свободе «по пять, а то и больше детей», в том числе и совсем малолетних. По словам Саратовой, эти дети — «жертвы войны в той же степени», что и мирные сирийцы с иракцами.

«Потому что их мужья отвезли и бросили там на произвол судьбы», — подчеркнула она.

Дальнейшей судьбой детей будет заниматься член Совета Федерации и представитель главы Чеченской республики в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Дети до дня суда были с матерями, добавила правозащитница, и после оглашения приговора их отправят в приют. Сенатор Сабсаби будет вывозить детей обратно на родину, в Российскую Федерацию.

Репатриация будет производиться в два этапа: первыми домой вернутся дети, родившиеся в РФ и увезенные впоследствии в ИГ. После будет решен вопрос о возвращении тех детей, которые родились уже на Ближнем Востоке.

«Если мама — россиянка, то ребенок должен быть возвращен на территорию России»,

— подчеркнула Саратова.

Также в Багдад были направлены обращения с просьбой позволить осужденным женщинам отбывать пожизненное заключение в РФ.

Ранее МИД России сообщил, что в иракских тюрьмах содержатся от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство. 17 апреля двух россиянок в Ираке также приговорили к пожизненному заключению за участие в террористической группировке «Исламское государство».

Сообщается, что Центральный уголовный суд всего приговорил к смертной казни и пожизненному заключению семерых женщин, имеющих иностранное гражданство. К пожизненному заключению приговорили одну француженку. Три женщины из Азербайджана и одна из Киргизии приговорены к смертной казни.

25 февраля иракский суд приговорил к смертной казни 16 гражданок Турции, вступивших в ИГ.

Самый первый случай вынесения смертного приговора иностранному гражданину в Ираке произошел 21 января. К смертной казни была приговорена гражданка ФРГ арабского происхождения, арестованная за участие в деятельности ИГ. Ее задержали иракские войска в городе Мосул в прошлом году.

3 декабря 2017 года глава федеральной служба защиты конституции Германии (контрразведка ФРГ — «Газета.Ru») Ханс-Георг Маассен заявил, что жены и дети членов группировки «Исламское государство», приезжающие в Европу, могут представлять опасность.

«Есть дети, которым промывают мозги в «школах ИГ», которые сильно радикализованы. Это проблема для нас, потому что эти дети и подростки иногда могут быть опасны»,

— сказал Маассен.

Он отметил, что женщины, которые жили в районах, подконтрольных ИГ, также могут проникнуться радикальной идеологией и представлять опасность.