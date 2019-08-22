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Россиянка Татьяна Валовая вступила в должность главы отделения ООН в Женеве

22 августа 2019, 18:09  •  49 • Политика

ООН, 22 августа. /ТАСС/. Гражданка России Татьяна Валовая официально вступила в должность руководителя штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве, передает корреспондент ТАСС.

Церемония вступления в должность, в которой принял участия Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, состоялась в четверг в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

"Я торжественно заявляю и обещаю со всей ответственностью, внимательностью и честностью выполнять функции, возложенные на меня как международного гражданского служащего Организации Объединенных Наций", - сказала Валовая, положив левую руку на Устав ООН.

Валовая, о назначении которой стало известно в мае, сменила на этом посту датчанина Михаэля Мёллера. Ранее она работала в должности министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин после назначения Валовой выразил уверенность, что она "будет очень ценным кадром и внесет большой вклад в работу ооновских органов и представительств в Женеве".

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