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Россиянка Ласицкене впервые с 2016 года не смогла выиграть легкоатлетический турнир

13 июля 2018, 23:24  •  64 • Украина
Российская спортсменка Мария Ласицкене стала бронзовым призёром этапа легкоатлетической Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате в секторе прыжков в высоту.
 
© Panoramic globallookpress.com
 

В своей лучшей попытке Ласицкене прыгнула на 1,90 метра, уступив представительнице Болгарии Миреле Демиревой и украинке Юлии Левченко, занявшим с результатом 1,94 метра первое и второе места соответственно.

Этап Бриллиантовой лиги в Рабате стал первым с июня 2016 года легкоатлетическим турниром, на котором Ласицкене не сумела финишировать первой. Таким образом, российская спортсменка прервала серию из 45 последовательных побед на внутренних и международных стартах.

Ранее сообщалось, что Ласицкене была номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июне 2018 года.

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