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Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на чемодане
17 ноября 2018, 14:24 • 101 • Украина
Госпогранслужба Украины не пустила в страну гражданина России, на чемодане которого была повязана георгиевская лента. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
© Александр Полегенько РИА Новости
Отмечается, что россиянину запретили въезд на Украину сроком на три года.
Как сообщили в ведомстве, россиянин приехал в страну с частным визитом, у него был обратный билет и достаточное денежное обеспечение.
«Однако символика, с которой ехал россиянин, запрещена на Украине, поэтому лицу отказано в пересечении государственной границы», — пояснили в украинской погранслужбе.
Летом сообщалось, что в Донбассе в пункте пропуска «Новотроицкое» украинские пограничники задержали гражданина Украины, в автомобиле которого к зеркалу заднего вида была прикреплена георгиевская лента.
Закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине вступил в силу 15 июня 2017 года.
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