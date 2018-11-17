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Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на чемодане

17 ноября 2018, 14:24  •  101 • Украина
Госпогранслужба Украины не пустила в страну гражданина России, на чемодане которого была повязана георгиевская лента. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
 
© Александр Полегенько РИА Новости
 

Отмечается, что россиянину запретили въезд на Украину сроком на три года.

Как сообщили в ведомстве, россиянин приехал в страну с частным визитом, у него был обратный билет и достаточное денежное обеспечение.

«Однако символика, с которой ехал россиянин, запрещена на Украине, поэтому лицу отказано в пересечении государственной границы», — пояснили в украинской погранслужбе.

Летом сообщалось, что в Донбассе в пункте пропуска «Новотроицкое» украинские пограничники задержали гражданина Украины, в автомобиле которого к зеркалу заднего вида была прикреплена георгиевская лента.

Закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине вступил в силу 15 июня 2017 года.

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