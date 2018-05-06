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Россиянин Садулаев завоевал золото ЧЕ по вольной борьбе в весе до 92 кг

06 мая 2018, 23:39  •  53 • Украина
Олимпийский чемпион 2016 года российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золото в весовой категории до 92 кг на чемпионате Европы, который проходит в Каспийске.
 
vk.com © Абдулрашид Садулаев
 

Об этом сообщает РИА Новости.

В финале спортсмен одержал победу над представителем Азербайджана Шарифом Шарифовым.

Бронзовые награды взяли украинец Кирилл Мешков и турок Сердар Боке.

Ранее сообщалось, что россиянин Артур Найфонов стал чемпионом Европы по вольной борьбе в весе до 86 кг.

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