Россияне ждут подарков от президента: в Москве проходит большая пресс-конференция Путина

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

По словам Пескова, глава государства готов отвечать на вопросы "до последнего"

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в четверг, 23 декабря. В этом году стабильная ситуация с ковидом позволила провести мероприятие очно: глава государства и журналисты встречаются в выставочном зале на Манежной площади в центре Москвы. "Утро" будет рассказывать о происходящем в режиме текстовой трансляции онлайн.

11:55 – В Манеже все готово к началу пресс-конференции. Журналисты на своих местах, стулья расставлены с учетом соблюдения социальной дистанции.

Из-за санитарных ограничений количество участников пресс-конференции пришлось сократить. В список аккредитованных журналистов смогли попасть чуть более 500 человек, среди которых и представители иностранных изданий, и СМИ-иноагентов, и Ксения Собчак с Сергеем Шнуровым, и даже украинец Роман Цимбалюк, уже пытавшийся ранее устроить провокацию на таком мероприятии.



Время начала пресс-конференции – 12:00 мск, время окончания не обозначено. Как отметил накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент намерен отвечать на вопросы "до последнего". Самая длинная из уже состоявшихся 17 больших пресс-конференций продолжалась 4 часа 40 минут, за это время Путин ответил на 80 вопросов.

Итоговая пресс-конференция главы России всегда вызывает интерес у жителей нашей страны и иностранцев. Россияне ждут от президента "подарков": уже не раз бывало, что Путин объявлял на подобных мероприятиях о дополнительных выплатах пенсионерам, семьям с детьми, силовикам и давал важные социальные поручения министрам и чиновникам. За рубежом пытаются уловить внешнеполитические сигналы Кремля. Так, на Украине пресс-конференцию Путина смотрят больше людей, чем аналогичное мероприятие своих властей.