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Россияне завоевали золото в супермиксте на этапе Кубка IBU в Швейцарии

27 января 2019, 14:24  •  127 • Украина
Российские биатлонисты Ульяна Кайшева и Сергей Корастылёв одержали победу в супермиксте на шестом этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.
 
РИА Новости
 

Россияне финишировали за 36 минут 20,3 секунды.

Второе место заняли немецкие спортсмены (+1.01,5), а замкнули тройку сильнейших представители Украины (+1.05,7).

Ранее Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце.

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