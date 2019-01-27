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Россияне завоевали золото в супермиксте на этапе Кубка IBU в Швейцарии
27 января 2019, 14:24 • 127 • Украина
Российские биатлонисты Ульяна Кайшева и Сергей Корастылёв одержали победу в супермиксте на шестом этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.
РИА Новости
Россияне финишировали за 36 минут 20,3 секунды.
Второе место заняли немецкие спортсмены (+1.01,5), а замкнули тройку сильнейших представители Украины (+1.05,7).
Ранее Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце.
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