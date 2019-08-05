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Россияне завоевали серебро на ЧЕ по прыжкам в воду

05 августа 2019, 18:24  •  56 • Украина
Сборная России по прыжкам в воду в составе Виталии Королёвой, Екатерины Беляевой, Ильи Молчанова и Виктора Минибаева заняла второе место в командных соревнованиях на чемпионате Европы в Киеве.
 
© Александр Вильф РИА Новости
 

Российские спортсмены набрали 401,05 балла.

Победителями стали представители Германии с результатом 405,50 балла. Замкнули тройку лучших британцы (392,00).

Ранее Владимир Морозов победил в заплывах на 50 и 100 м вольным стилем в рамках этапа КМ в Токио.

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