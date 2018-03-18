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Россияне в Таиланде выстаивают по три часа в очередях, чтобы проголосовать на выборах президента
18 марта 2018, 11:39 • 49 • В России
Сегодня россияне выбирают президента страны. В том числе и те, что находятся за границей — в командировке или на отдыхе. Так, в 3 городах Таиланда - в Бангкоке, на Пхукете и в Паттайе - с 8 часов утра возле избирательных участков в геометрической прогрессии растут очереди из желающих проголосовать.
Для желающих проголосовать был организован проездФото: Аббас ДЖУМА
- Я сейчас отдыхаю в Паттайе. Сам только что исполнил гражданский долг, - рассказал «КП» Александр. - Люди голосуют в пятизвездочном отеле, до которого из центра ходят бесплатные автобусы. Вообще, народа море. Всем на входе раздают талончики разных цветов. Каждый цвет — это порядка 300 человек. Я приехал где-то в 10:30 утра. Взял красный талончик. Передо мной были еще желтые и зеленые — то есть около 600-700 человек. Не буду врать, кого-то это пугает, и они, увидев столпотворение, разворачиваются.
Россияне в Таиланде выстаивают по три часа в очередях, чтобы проголосовать на выборах президентаФото: Аббас ДЖУМА
Но, судя по тому, что очередь меньше не становится, большинство все-таки решают потратить 2-3 часа своего отпуска на избрание лидера страны.
Туристы готовы потратить несколько часов, что бы проголосоватьФото: Аббас ДЖУМА
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Как в Таиланде выборы президента прошли.Огромные очереди выстроились в городах Таиланда, чтобы проголосовать на выборах президента России. Участки открылись в Паттайе, Пхукете и Бангкоке
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