Россияне в седьмой раз выберут президента страны

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Важнейшее политическое событие для России состоится в воскресенье: на всенародных выборах тайным голосованием российские избиратели решат, кто в предстоящие шесть лет будет в должности президента возглавлять крупнейшую мировую державу.

Пост президента РФ был введен в 1991 году. Согласно основному закону страны, президент является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, принимает меры по охране суверенитета страны, ее независимости и государственной целостности, определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.

Нынешние выборы - седьмые для российского института президента, до 2012 года президент избирался на четыре года, однако в связи с внесенными в 2008 году поправками в Конституцию уже во второй раз будет избираться на шесть лет.

Отвечая 16 марта на вопрос ТАСС, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова подтвердила, что избирательная система готова к выборам. "Мы гарантируем, что в полной мере обеспечим свободное, осознанное волеизъявление всех наших граждан на этих величайших по значимости выборах для нашей страны", - заверила она.

Выборы проходят в знаковый для современной российской истории день.

18 марта четыре года назад президент России подписал договор о принятии в состав РФ Республики Крым и Севастополя, жители которых за два дня до этого на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией. В день, когда на полуострове будут отмечать годовщину Крымской весны, его жители впервые будут выбирать главу российского государства.

Географическая уникальность России, протянувшейся на 11 часовых поясов и несколько климатических зон, определила ряд особенностей в проведении на ее территории выборов. В общей сложности в день выборов в России будет открыто порядка 97 тыс. избирательных участков, которые будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Таким образом, в самых восточных регионах страны - Камчатском крае и Чукотском автономном округе - голосование уже идет, оно началось, когда в центральных и западных территориях еще был субботний вечер (23:00 мск). Завершится же оно в 21 час по московскому времени, когда двери участков закроются в самом западном субъекте страны - Калининградской области. Но даже после закрытия участков на западе страны голосование продолжится для россиян, находящихся в государствах Европы и обеих Америк.

Только после завершения выборов в Калининграде будут обнародованы опросы граждан на выходе с избирательных участков (так называемые экзитполы) и первые результаты голосования, поступившие с востока страны. Тогда же станут известны результаты волеизъявления граждан, проголосовавших досрочно.

Досрочное голосование традиционно организуется для жителей отдаленных и труднодоступных местностей, экипажей судов, находящихся в плавании, сотрудников полярных станций. Несмотря на то, что количество этих избирателей составляет порядка 170 тыс. человек (менее 0,2% общего числа), сотрудники избиркомов добираются до них с переносными урнами, подчас в тяжелых погодных условиях преодолевая сотни километров на аэросанях, вертолетах, моторных лодках.

Досрочное голосование было организовано также в ряде зарубежных стран, причем даже там, где общее количество стоящих на консульском учете соотечественников невелико. В общей сложности речь идет о порядка 80 тыс. сограждан. Проголосовать досрочно могли и российские военнослужащие в Сирии.

Между тем, под угрозой срыва оказалось голосование россиян, находящихся на Украине: за несколько дней до выборов глава МВД этой страны Арсен Аваков заявил, что граждан РФ не будут допускать в российские диппредставительства для участия в выборах. Посольство России в Киеве сообщило, что направило в МИД Украины ноту с требованием обеспечить посольству и генконсульствам РФ возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов.

Президентские выборы в России пройдут по самому большому в мире единому избирательному округу. На всех участках всем имеющим право голосовать россиянам будут выдавать одинаковые бюллетени, где будут значиться фамилии восьми кандидатов.

За главный государственный пост борются семь кандидатов, выдвинутых политическими партиями: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнесмен Павел Грудинин от КПРФ (он стал первым беспартийным кандидатом от компартии на выборах такого уровня), телеведущая Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива", глава федерального политкомитета и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен, председатель Партии роста Борис Титов, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин.

В качестве самовыдвиженца в выборах участвует лишь один кандидат - действующий президент РФ Владимир Путин, баллотирующийся на четвертый президентский срок. Его выдвижение поддержали многие партии, в том числе "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Родина", "Патриоты России", общественные движения и организации.

Изначально на старт кампании заявились несколько десятков кандидатов; на стадию выдвижения вышли 18; собрать подписи избирателей (не менее 300 тыс. для самовыдвиженцев и 100 тыс. для выдвиженцев партий, не представленных в Госдуме) и получить статус зарегистрированных кандидатов смогли шестеро; кандидаты от ЛДПР и КПРФ были зарегистрированы без предоставления автографов граждан.

Показательно, что пройти процедуру проверки подписей смогли все кандидаты, сдававшие их в Центризбирком. Хотя в ходе предыдущих кампаний именно процесс сбора и проверки подписей нередко становился препятствием для участия кандидатов в выборах.

Как отмечал в беседе с ТАСС политолог Павел Данилин, этот факт стал "позитивным сигналом избирательной системы" и результатом системной реформы "по созданию открытой, конкурентной системы выборов", которая проводится с 2012 года. "Никаких ограничений для тех, кто дошел до этапа регистрации и сбора подписей, нет. И подписи проверялись максимально лояльно, не было стремления специальным образом кого-то отстранить или "завалить", - пояснял он.

По закону, фамилии кандидатов должны быть перечислены в бюллетене в алфавитном порядке. Таким образом, список претендентов на президентский пост будет выглядеть следующим образом:

Бабурин Сергей Николаевич,

Грудинин Павел Николаевич,

Жириновский Владимир Вольфович,

Путин Владимир Владимирович,

Собчак Ксения Анатольевна,

Сурайкин Максим Александрович,

Титов Борис Юрьевич,

Явлинский Григорий Алексеевич.

Напротив имени каждого кандидата приводятся его биографические данные: год рождения, место жительства, место работы и должность, членство в партии, а также форма выдвижения на выборы. В 10 регионах бюллетени будут отпечатаны на русском и национальных языках. Также на участках будут размещены плакаты с информацией о кандидатах. Для слабовидящих избирателей будет изготовлены специальные брошюры с аналогичной информацией.

По мнению руководителя экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеба Кузнецова, участвующими в выборах кандидатами "полно представлен политический спектр, избирателям есть из кого выбрать, все кандидаты предлагают достаточно интересную собственную политику". "Я бы сказал, что по сравнению с предыдущей избирательной кампанией 2012 года, эта кампания более интересна и представительна по списку кандидатов", - полагает политолог.

В прошлых выборах президента РФ участвовали Владимир Путин, баллотировавшийся от партии "Единая Россия", Геннадий Зюганов от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, Сергей Миронов от "Справедливой России" и самовыдвиженец Михаил Прохоров.

В общей сложности в списки граждан РФ старше 18 лет, имеющих право принимать участие в выборах, внесены около 107 млн человек.

В ходе избирательной кампании Центризбирком РФ поставил задачу сверки списков избирателей, их очищение от "мертвых душ" (то есть граждан, продолжающих значиться в списке избирателей уже после своей смерти), дублирования фамилий. Проблема двойного учета избирателей возникает, например, когда люди, прописавшиеся на новом месте, остаются в базе данных и по старому адресу, а также в случаях, когда гражданин числится в списке избирателей в России, но при этом стоит на консульском учете за рубежом.

По словам Памфиловой, благодаря огромной, системной работе по очистке списков от "мертвых душ" и двойников, численность избирателей снизилась на 2 млн человек.

Сверка списков избирателей является важным элементом повышения прозрачности избирательных процессов и доверия к их результатам.

Еще одним принципиально важным нововведением этой кампании, направленным в конечном итоге на предоставление максимальных возможностей для голосования, стало введение так называемой системы мобильного избирателя, благодаря которой любой гражданин может проголосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания. Эта система фактически пришла на смену практике выдачи открепительных удостоверений, которую наблюдатели нередко подозревали в использовании для разного рода манипуляций.

С 31 января любой избиратель, который в день выборов должен оказаться не по месту своей регистрации, мог через избирательные комиссии, портал госуслуг или многофункциональные центры подать заявление о голосовании по месту пребывания. По данным ЦИК РФ, этой опцией воспользовались более 5,6 млн человек, в том числе сама глава Центризбиркома.

Но и тем, кто в последние перед выборами дни, например, из-за срочной командировки, решил проголосовать по месту фактического нахождения, тоже была предоставлена возможность исполнить свой гражданский долг. Для этого им было необходимо оформить специальное заявление в участковой избирательной комиссии по месту регистрации до 14:00 по местному времени 17 марта. Заявление, снабженное специальной маркой, изымается у избирателя на участке, куда он придет голосовать.

В ходе кампании ЦИК РФ информировал о предстоящих выборах, возможностях системы "мобильного избирателя", голосовании лиц с ограниченными возможностями здоровья. С этой целью были подготовлены многочисленные телевизионные ролики, печатная продукция - от баннеров на улицах мегаполисов до брошюрок, которые почтальоны опускали в почтовые ящики. В общей сложности на информационную кампанию ЦИК было выделено более 700 млн рублей.

В общей же сложности Центризбирком России получил из федерального бюджета на проведение президентской избирательной кампании 17,7 млрд рублей, из них 98,7% средств было направлено нижестоящим комиссиям.

По мнению главы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, информированность граждан о выборах за несколько дней до них "достигла максимума, поэтому можно сказать, что ЦИК и кандидаты поработали на "пять".

По словам Памфиловой, широко информируя граждан о выборах и новых возможностях, которые у них появились, разъясняя, как ими воспользоваться, ЦИК создал "хорошие предпосылки для повышения явки". Благодаря этому "на выборы могут прийти и миллионы людей, которые уже много лет не голосуют, поскольку прежняя система открепительных удостоверений предполагала большие материальные и временные затраты для тех, кто живет и работает далеко от места постоянной регистрации", говорила глава Центризбиркома в интервью ТАСС.

Минимального порога явки, при котором выборы признаются состоявшимися, нет. На предыдущих президентских выборах показатель активности избирателей составил 65,34%.

Стратегии кандидатов, вопросы и проблемы, которые они затрагивали в ходе предвыборной гонки различались, однако, считают эксперты, на ход кампании во многом повлияли и объективные обстоятельства, принципиально отличавшие ее от предыдущей.

По словам Кузнецова, отличительной чертой текущей кампании стало то, что она проходила в условиях "беспрецедентного международного давления". "Впервые кампания проходила в такой тяжелой международной ситуации: Россия под санкциями, Россия проводит сирийскую операцию. И самое принципиальное значение имело для избирательной кампании, насколько пройдут выборы под давлением", - полагает он. "И российская политическая система продемонстрировала, что никакое международное давление, никакие кризисные какие-то явления в экономике и международной обстановке нас с пути не собьют, и это не является фактором, влияющим на внутреннюю политику, как хотелось бы нашим международным партнерам", - убежден эксперт.

"Если мы говорим про внешний контекст, то впервые кампания проходит в условиях довольно сильного внешнего давления", - отметил, со своей стороны, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. "Давление было и в 2008, и в 2012 годах, но сейчас мы находимся под санкциями, достаточно много зарубежных политиков заявляют о необходимости Россию сдерживать, и это одна из особенностей, один из внешних контекстов, в которых все происходит", - констатировал он.

Второй отличительной чертой кампании Костин называет ее абсолютную открытость. "Это, пожалуй, первая кампания в ситуации полностью открытого информационного поля", - заявил он ТАСС. "Развитие интернета, новых медиа привело к тому, что не существует какой-то темы, какого-то события, о котором можно не говорить, как-то это регулировать. Все становится немедленно достоянием неограниченного числа пользователей, читателей, зрителей, и управление политическими кампаниями в условиях открытого информационного поля имеет некоторую специфику, когда надо адекватно отвечать на возникающие проблемы", - пояснил собеседник агентства.

Несмотря на внешние условия, в которых проходила избирательная кампания, основной акцент кандидаты все же делали на вопросы собственно российской жизни, которая превалировала и в повестке проводившихся ими и их доверенными лицами дебатов в федеральном и региональном эфире. По мнению главы ВЦИОМ, в ходе кампании "каждый [кандидат] отрабатывал свою повестку, но все понимали, что главное - это социально-экономическая история, не военная, не внешнеполитическая, что главная повестка - внутренняя, а не внешняя". "Для людей главное - это наша экономическая ситуация, уровень зарплат, уровень жизни, реконструкция основных социальных сфер: здравоохранение, образование и социальное обеспечение, и все кандидаты это в целом понимают", - добавил он. Исключением в определенной степени, по мнению Федорова, стала лишь кампания Ксении Собчак.

В ЦИК РФ неоднократно подчеркивали беспрецедентную открытость кампании и нацеленность на обеспечение максимальной легитимности избирательных процессов.

Более 80% российских избирателей будут голосовать на участках, оборудованных камерами видеонаблюдения. Кроме того, видеонаблюдение было распространено на помещения территориальных избиркомов (ТИКов), где данные протоколов голосования вводятся в государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы", внедрена технология QR-кодов при изготовлении итоговых протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), что позволяет в два раза ускорить процесс ввода данных.

Будут задействованы и испытанные временем комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы): в общей сложности по участкам распределены 13,6 тыс. таких "электронных урн", которыми могут воспользоваться, по прогнозам ЦИК, порядка 35 млн избирателей. К их числу относятся и так называемые КОИБы нового поколения (КОИБ-2017), изготовленные в прошлом году МГТУ имени Н. Э. Баумана и концерном "Автоматика". Кроме того, планируется использовать около тысячи комплексов электронного голосования (КЭГ).

Наблюдать за выборами будут сотни тысяч наблюдателей.

По закону о выборах президента РФ, правом делегировать наблюдателей обладают кандидаты, партии, выдвинувшие кандидатов. Они также могут назначить членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Незадолго до выборов были расширены возможности общественного наблюдения: правом делегировать наблюдателей были наделены федеральная и региональная общественные палаты.

Крупнейший "десант" наблюдателей высадит на избирательных участках в день выборов ассоциация "Национальный общественный мониторинг" (НОМ). По данным федерального координатора НОМ Романа Коломойцева, ассоциация готова выставить порядка 100 тыс. наблюдателей "практически на всех участках по всей стране", они будут направляться по линиям общественных палат.

Элла Памфилова неоднократно подчеркивала, что наблюдатели - главные союзники избиркомов в борьбе с нарушениями. Она выражала надежду на то, что сами наблюдатели от кандидатов, партий или общественных палат, а также журналисты будут активно препятствовать фальсификациям и пресекать возможные провокации. "Мы благодарны и СМИ, и наблюдателям, когда они помогают нам выявлять нарушения, чтобы их не было впредь", - отмечала она.

Помимо представителей кандидатов и общественников, традиционно работать на выборах будут зарубежные наблюдатели, приглашенные по линиям президента, правительства, палат Федерального собрания, Центризбиркома. По данным зампредседателя ЦИК РФ Николая Булаева, следить за ходом голосования будут более 1,5 тыс. иностранных и международных наблюдателей, представляющих 109 стран. Некоторые из них, как, например, представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ находились в России с миссией долгосрочного наблюдения, другие прибыли в страну непосредственно на выборы. Для сравнения, в 2012 году на выборах в России работали 685 международных наблюдателей.

Для победы в первом туре кандидату надо набрать более 50% голосов. Если ни одному из претендентов это не удастся, то будет назначен второй тур, который, по закону, состоится 8 апреля.

Выборы главы государства в два тура проходили в России лишь один раз, в 1996 году, когда во второй тур вышли занимавший на тот момент пост президента Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Определить результаты выборов ЦИК РФ должен не позднее чем через 10 дней после голосования (то есть не позднее 29 марта), официально опубликовать их - в течение трех дней со дня подписания итогового протокола. "Самое главное - чтобы эти выборы признали граждане Российской Федерации", - подчеркивала Памфилова, отмечая важность того, чтобы "граждане не проигнорировали выборы, не отсиделись, а потом ворчали, что все не так". "Главное - чтобы был избран легитимно, на прозрачных выборах президент, и сомнений в этом выборе не было ни у кого", - указывала глава ЦИК.

Избранный президент вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах. В 2012 году инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая.