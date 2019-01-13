Россияне в ИГ: в Сирии поймали четверых боевиков

Действующие на востоке Сирии отряды оппозиционных Башару Асаду «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщили о задержании группы боевиков запрещенной на территории РФ террористической организации ИГ (организация запрещена в России), двое из которых якобы имеют российское гражданство.

Группу из четырех боевиков задержали в среду 9 января. По информации SDF, два террориста имеют российское гражданство, два других боевика являются гражданами Турции и Афганистана, передает ФАН.

«Данная группа боевиков была дислоцирована с целью осуществить теракты в городе Ракка и организовала в городе террористические ячейки», — рассказали в SDF.

В SDF также сообщили, что эта группа боевиков спланировала несколько терактов, которые уже произошли в Ракке и прилегающих районах.

В октябре прошлого года полиция Турции задержала в провинции Кайсери на юго-востоке страны двух россиян, которых подозревают в принадлежности ИГ. Задержанные Рашид Еникеев и Элана Рахманова являются гражданами России. В турецких спецслужбах рассказали, что они принимали участие в террористической деятельности на территории Сирии.

Отмечалось, что помимо двух россиян, которых в агентстве называют «супругами», были задержаны еще пять человек. При обыске в доме, где предположительно укрывались члены ИГ, были найдены поддельные документы.

В том же месяце

сотрудники ФСБ раскрыли в Татарстане законспирированную террористическую ячейку, связанную с ИГ.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Правоохранители задержали 18 человек: семерых боевиков и 11 граждан, попавших под их влияние. В частности, террористы вербовали радикально настроенную молодежь, чтобы использовать ее для проведения ряда резонансных акции на территории России. После терактов в РФ участники группировки планировали присоединиться к боевикам в Сирии, сообщили в ФСБ.

Также стало известно, что лидером террористического сообщества являлся житель города Набережные Челны, которого ранее осудили за пропаганду ИГ.

«В ходе обысков по 18 адресам изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика ИГ, — сообщается в пресс-релизе, опубликованном 30 октября.

Спецоперация ФСБ прошла совместно с подразделениями МВД и Росгвардии.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали шестерых членов глубоко законспирированной ячейки ИГ в Москве. Участники готовили теракты в столице с применением самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия. В ведомстве сообщили, что группировкой руководили эмиссары в Сирии — выходцы из Средней Азии.

Деятельность боевиков ИГ спонсировалась за счет денежных переводов из-за границы, а также преступной деятельности самих участников ячейки.

«Членами группы применялись повышенные меры конспирации,

направленные на противодействие правоохранительным органам. В ходе проведенных обысков изъято автоматическое огнестрельное оружие, обнаружены средства коммуникации с отчетами о подготовке террористических актов, схема изготовления самодельных взрывных устройств, а также денежные средства», — пояснили в ведомстве.

Осенью 2017 года Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, также были уничтожены около 40 боевиков из Северного Кавказа, передает НСН.

Он добавил, что ВКС уничтожили три командных пункта, девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с установленным крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК), а также четыре склада боеприпасов.

Позднее сотрудники военно-дипломатических служб рассказали, что военные международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, эвакуировали вертолетом из провинции Дейр эз-Зор на востоке Сирии пятерых членов ИГ.

По данным военных источников, увезенный с места боя главарь бандформирования курировал финансовые дела группировки, а также вопросы, связанные с нефтью. Вместе с ним из региона вывезли еще четверых членов «Халифата».

Вместе с тем, другой военно-дипломатический источник сообщил, что вертолетом ВВС США в ночное время были вывезены два полевых командира ИГ, причем, интересно, что они являются людьми «европейского происхождения». Террористы были эвакуированы вместе с членами своих семей.