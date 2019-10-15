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Россияне стали лучше относиться к Украине

15 октября 2019, 15:54  •  66 • В России

Согласно данным опроса, который провел Левада-центр, сегодня 56% россиян положительно относятся к Украине. Это максимальный «уровень доверия» за последние пять лет, начиная с февраля-марта 2014-го года, когда в Киеве был свергнут президент Янукович, начался процесс воссоединения Крыма с Россией и зародился кризис в Донбассе. При том число украинцев, которые в сентябре 2019-го относились к восточным соседям «очень хорошо» и «в основном хорошо» составило 16% и 38 % соответственно. То есть 54% граждан незалежной нам, в общем, симпатизируют.

Как менялось отношение россиян и украинцев друг к другу в 21-м веке, по данным Левады? Минимальное доверие граждане РФ к самостийной испытывали в январе-феврале 2009-го и в январе-марте 2016-го (25% тех, кто позитивен по отношению к Украине).

Первый отрезок — последствия долгих, муторных переговоров с Украиной по поставкам газа и всплеск ответной негативной реакции в Киеве на уровне властей и ряда СМИ по отношению к Москве. Второй — итог провальной военной компании на юго-востоке Украины, сопровождавшейся гибелью мирного населения от обстрелов ВСУ и потоком беженцев в приграничных российских областях. Все это камуфлировалось агрессивной антироссийской риторикой Киева.

Украинцы же относились наиболее позитивно к России… в сентябре 2013-го (88%). То есть за два месяца до начала студенческих протестов, которые вылились в Майдан, антигосударственный переворот и многолетний кризис и внутри страны, и в украинско-российских отношениях. А также в разгар президентской компании-2019 - и после победы Владимира Зеленского на выборах.

То есть антироссийская истерия, которая искусственно подогревалась на Украине на всех уровнях в отдельные периоды её новейшей истории, давала скороспелые и кислые плоды в пик "пропагандистской жары!". В России же люди реагировали на прямую агрессию в отношении русскоязычных жителей в соседнем государстве.

Социолог Роман Могилевский так прокомментировал итоги этого соцопроса:

- Осенью 2019-го почти сравнялись позитивные отношения россиян к украинцам и наоборот, превысив половину опрошенных — это симптом чего?

- В значительной степени наше отношение к ним находится под влиянием сигналов, которые идут от верховной власти. Сейчас наблюдается смягчение акцентов в риторике. Если, конечно, не считать телеканалов. Хотя и они поумерили пыл. Время от времени проникают намеки на то, что мы в постоянном поиске точек согласия. Ситуация стала чуть мягче.

- Обмен пленными, это же как минимум —явный признак смягчения?

- Да, конечно, родственность наших народов волей-неволей дает о себе знать. Смягчение позиций не могло не отразиться на итогах опроса. Для многих людей — не для всех — конфликт потерял смысл.

- При том вопрос Крыма - за скобками?

- Да. Общее легкое смягчение - оно волей-неволей активизирует тех, кто не склонен напрягаться по этому, конфликтному поводу. Плюс надо учитывать семейные, родственные, дружеские свяжи. Мне известны случаи,когда раньше люди на Украине боялись признаваться, что у них есть родственные связи в России. Так работало общественное мнение. Недавно мои знакомые были на Украине - и смягчение отметили. Впрочем, речь не о Киеве, а о северо-западных областях страны.

- Представим себе, что прошло немного времени - и главные проблемы во взаимоотношениях Киева и Москва наконец как-то решены...

- Это значительную массу людей примирит. Не могу сказать, что произойдет это быстро. Идиллическую картину не получим, но какая то часть социологической выборки отреагирует на умиротворение.

- Наибольшее число опрошенных россиян считавших, что границы наши с Украиной должны быть открыты — весна 2010-го, когда Янукович - президент. А большинство украинцев так считали в ноябре 2013-го, на заре майдана…

- Не хотели и не ждали украинцы никаких революций! Они мечтали дружить домами осенью 2013-го! И так называемая "революционная обстановка" вообще слабо связана с массовыми опросами. Там идет битва за лидерство: борьба разных частей политических элит. Они ранжируют ситуацию, и все это проявляется в действиях групп. С глубинными умонастроениями прямо не связанными.

- То есть, майдан произошел не вследствие революционной ситуации?

- Нет. Он произошел, потому что активизировалась та часть населения, прежде всего молодая, которая охотно перешла границу. Это похоже на то, что происходит у нас — часть либеральной интеллигенции, фрагменты образованных групп выходят на улицы. И на этом фоне активизируется другая, радикальная часть населения, имеющая конкретные интересы. Если говорить о массовых опросах — они слабо кореллируются с картиной неожиданного переворота.

- Социологи спрашивали об отношениях двух народов. А если бы спросили, готовы ли вы, что какие то группы завтра поведут вас за собой?

- Ответы были бы другими. Прямой связи нет. Когда спрашивают о том, что случится у нас , можно отвечать - а Бог его знает! Хотели бы вы, чтобы возникли более тесные, чем сейчас, отношения украино - российские — ответы получились бы более позитивными. Начнется реальное умиротворение - многие поддержат этот процесс. По обе стороны границы. Хотя и колючки возможны.

- Украина и Россия должны объединиться — сейчас на Украине за это голосуют 3%, у нас 19%. А максимальное число желавших объединения в единую страну на Украине было зимою 2009-го...

- Когда остро встала проблема отношений русских и украинцев, тогда провели замечательное по качеству исследование. Известный социолог Владимир Паниотто провел большой опрос. И у него на Донбассе людей, которые выступали против «революционных» событий — оказалось всего около 13%. При том, что в это время шла активная часть операции Киева на юго-востоке страны. Ну и что - насколько это отразилось на итогах опроса?

Оптимально делать замеры, когда нет критического момента в отношениях.

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