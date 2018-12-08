Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ФСБ: Основные провокации Украины нацелены на Крымский мост
Националисты потребовали от Порошенко запретить российский бизнес на Украине
«Они хотят свергнуть власть»: Франция готовится к новым протестам «жёлтых жилето...
Саммит G20 и признание Севастополя Книгой рекордов Гиннеса (Геополитика.Руслан О...
Главная / В России

Россияне стали хуже относиться к Украине - стоит ли об этом жалеть

08 декабря 2018, 15:54  •  200 • В России

Фонд «Общественное мнение» провел очередной опрос об отношении россиян к Украине. Зафиксирован новый рекорд – негативное отношение зафиксировано у 34% респондентов, максимума за все 17 лет опроса. А хорошо относящихся тоже рекорд, правда, со знаком «минус» - всего 37%.

И некоторые эксперты уже начали бить тревогу. Мол, мы же две части одного народа, и так нельзя. Мол, даже 4 года назад, уже «после Крыма и Донбасса» к Украине хорошо относились аж 57% участников опроса. А сейчас – эвона как. Хочу спросить, а что значит, «после Донбасса»? Там что-то завершилось осенью 2014-го? Или сейчас закончилось? Или уже после того не было наступлений, котлов, обстрелов и гибели мирного населения, женщин, детей, стариков от снарядов, мин и пуль ВСУ? Как лихо подменяют суть, можно даже удивиться.

Те, кто ужасается ухудшению отношения россиян к Украине, уже привычно обвиняют во всем российские СМИ. Они «вносят раскол между братскими народами», «провоцируют вражду» и даже «издеваются над не самыми адекватными» представителями этой страны. Звучат обвинения и в том, что на ТВ-экраны специально тащат всех этих Ковтунов, Яли, Охрименко, Черных и прочих Запорожских. Мол, показывая этих упоротых, наши телеканалы и газеты специально искажают картину Украины, а в самой Незалежной их никто не знает. Да там и просто нет такого, что они несут в московских телестудиях. Мол, «вы все врети». Наши СМИ «дюже погани», а украинцы «белые и пушистые».

Придется развеять некоторые иллюзии. Там все это есть. Только еще более жестко, неприкрыто, человеконенавистнически. И – что особенно значимо в данной ситуации – безальтернативно.

Вот вам, к примеру, обычный региональный журналист Остап Дроздов. И вот вам его высказывания, которые достаточно целостно характеризуют и направленность его мышления, и мировоззрение в целом.

О православной канонической УПЦ, например:

- Московский патриархат – это преступная организация, которую нужно было давно выдворить из Украины силовым уголовным способом. Я этих батюшек, прикрывающихся своей каноничностью, расцениваю как прямую агентуру Путина и Кирилла. И я к этой структуре, абсолютно ФСБшной, отношусь соответствующе.

- Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата является иностранным представителем церкви, которая обслуживает интересы оккупанта.

О Донбассе:

- Нынешний Донбасс населён плохими людьми. Там живут плохие люди. Я ещё никогда не видел, чтобы во время войны люди были равнодушны… Им всё равно. Они ни за кого не болеют. Они не имеют разделения на своих и чужих… там некого освобождать… Было бы лучше, если бы они были врагами со своей осью убеждений. А они — просто гофрокартон, которым укрывают пол во время ремонта. Равнодушие, пофигизм, апатия, прохладная чёрствость ко всему, что зовётся гражданским.

О той части украинцев, которые не стали «свидомыми»:

- Значительная часть украинского электората является абсолютно законченным быдлосовком. Его невозможно изменить. Невозможно достучаться до тех плебеев, которые до сих пор будут голосовать за «Оппоблок» и Рабиновича. Вы можете им сто причин назвать им не голосовать, но там мозги отсутствуют.

И как я должен назвать этих людей? Может обнять, сказать, что они мои братья и сестры? Да горите вы в аду за то, что эту страну снова обрекаете на эту банду. Надо каждому это говорить в глаза и не церемониться

- Я сторонник языка претензий. У меня претензии к каждому советскому человеку, который за 28 лет в Украине не создал у себя внутри украинскую идентичность, которая у него была украдена в 20-м веке. Тем, кто хочет в условиях войны оставаться советским человеком, я желаю свалить отсюда на все четыре стороны. Настало время разговаривать языком требований.

Владимир Путин: У нас очень много того, чего мы не знаем, но с чем мы живем

О необходимости полной и окончательной дерусификации:

- Дерусификация Украины должна быть полной, чтобы русскоязычных детей не осталось в природе.

- Государство на официальном уровне должно признать, что Украина пережила насильственную и жестокую русификацию, поэтому обратный процесс — дерусификация — должен быть провозглашён как акт исторической справедливости и возвращения статуса-кво. Только таким способом можно обеспечить украинскому языку достойные позиции в своём собственном государстве.

- Я не хочу, чтобы мои дети «чтокали» и «какали» в песочнице с вашими детьми, которых вы воспитываете русскоязычными.

- Государство должно со школы заводить ребенка в украинский мир, независимо от того, к какому меньшинству он принадлежит. Если я украиноязычный и занимаю должность, я не буду брать на работу человека, который не владеет украинским языком. Потому что это противоречит моим принципам.

А вот об угрозе Львову со стороны переселенцев из Донбасса:

- К сожалению, Львов заразился многими инфекциями, которыми болеет вся страна. Он не сумел себя сохранить здоровым. Желая быть со всей страной, он припал к больному организму и проиграл. К нам приехало много носителей другой ментальности. Я имею в виду переселенцев. Они изменили ландшафт гуманитарного Львова. Сейчас ты идешь по площади Рынок и слышишь больше русского языка. Это люди, которые не хотят принять правила той среды, которая их приняла. Надо им сказать, что они не будут больше собой. Собой они могут оставаться в своих советских лугансках.

- Збруч – это речка, которая делит Евразию и Европу. Львов я причисляю к европейской цивилизации, а Украину – к евразийской, в которой намешано востока. Восток – это большевицкий мир, который они называют Русским миром. Поэтому у нас вечная тема: заразит ли собой европейская Западная Украина евразийскую покусанную совком остальную Украину. Львов старается быть заразным.

ФСБ: Задержанные в Керченском проливе украинские моряки не военнопленные, а уголовные преступники

Вот такой вот свидомый патриот. Не хватает только фуражки с высокой тульей и «головой Адама на околыше».

- Не слушайте пропитанных ненавистью ко всему русскому Яли и Запорожского, а посмотрите на того же Погребинского, - призывают нас. Только специально или нет, умалчивают, что Погребинский там один, может, еще есть, но единицы, а все эти Березы, Тымчуки, Касьяновы, Бутусовы, Филатовы «вешатьбудемпотом», Кивы, Валетовы и вот такие вот Дроздовы – их даже не сотни, а тысячи. Легион имя им в нынешней Украине. Не говоря уже о Порошенках, Турчиновых и Полтораках. И, если дать им реальную возможность повесить, расстрелять, убить иным способом, они такой возможностью непременно воспользуются.

И, конечно же, не стоит говорить об отношении к украинцам, когда речь идет об Украине, как о государстве. А ее сейчас олицетворяют не тихие любители русской классической литературы или поклонники Чайковского, смиренно ожидающего доноса на них в СБУ от соседа, а как раз националистическое отребье, лишь закаляющее свою ненависть к России с каждой новой украинской зрадой. Любить их нас не заставит никто: ни кнутом, ни пряниками, ни какими-то посулами. Просто потому, что у нас еще остался инстинкт самосохранения.

Будет другая Украина – переменится и отношение. Только вот сможет ли она стать иной?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
200
Источник
Похожие новости
07 декабря 2018, 23:39
УПЦ: Патриарх Варфоломей не имеет права созывать на Украине "объединительный собор"
08 декабря 2018, 12:39
Конференция по борьбе с терроризмом в Тегеране: «Мы не намерены терпеть нахальство США!»
07 декабря 2018, 21:54
«Без ледокольного флота не обойтись»: Артур Чилингаров — о позициях РФ в Арктике и развитии Севморпути

08 декабря 2018, 15:54
Россияне стали хуже относиться к Украине - стоит ли об этом жалеть
08 декабря 2018, 09:24
Заставить каноническую УПЦ участвовать в «объединительном соборе» на Украине не смогли ни уговоры, ни репрессии
08 декабря 2018, 17:24
«Главным нападкам подвергалось строительство моста»: в ФСБ назвали цель провокаций Украины на море
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
07 декабря 2018, 15:39
"Путинский режим совсем слетел с катушек!": В Сети показали либералам французский "майдан"
05 декабря 2018, 05:09
В 2019 году случится война между Россией и Турцией - озвучено пророчество афонского старца
03 декабря 2018, 15:56
"Людям ограничили передвижение... отзывают из отпусков..."
02 декабря 2018, 02:24
Зарубежные лидеры не смогли возразить Путину в ответ на хронологию инцидента под Керчью
04 декабря 2018, 04:56
Очередное падение рядом с Порошенко
05 декабря 2018, 01:54
Госдеп США пригрозил России болью
02 декабря 2018, 20:09
Диктатор в агонии: Почему Порошенко ждёт судьба Януковича
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.