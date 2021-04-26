Россияне смогут повлиять на программу благоустройства в регионах

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"Единая Россия" и Минстрой запустили онлайн голосование по проектам

Определить лучшие проекты благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" на 2022 год и выбрать, какие нужно реализовать в первую очередь, смогут сами жители России. С 26 апреля партия "Единая Россия" и Минстрой запустили специальное голосование.

Онлайн голосование проходит на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Для граждан, которым этот формат не очень удобен, будут работать пункты голосования в общественных приемных "Единой России". Они уже открыты в Пермском крае, Нижегородской и Псковской областях, а к 1 мая появятся по всей стране.

Более того, волонтеры ЕР сами отправятся в отдаленные территории, чтобы собрать мнения проживающих там граждан. А в райцентрах и крупных городах мобильные пункты для голосования откроются в самых оживленных точках. Например, нижегородцы смогут высказать свое мнение о благоустройстве общественных пространств прямо в аэропорту и на вокзале, рассказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что граждане и "ЕР" участвуют во всех этапах федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" – от проекта до контроля за выполнением работ.

Министр строительства Ирек Файзуллин, в свою очередь, отметил, что привлечение волонтеров к запущенному голосованию поможет жителям лично повлиять на благоустройство окружающего их пространства.

Программа "Формирование комфортной городской среды" реализуется в России с 2017 года. За это время благоустроено более 83 тыс. общественных пространств и дворовых территорий по всей стране. Отбор проектов на 2022 год впервые будет проходить на федеральной платформе.