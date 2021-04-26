Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предал...
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
Чехи попросили пощады у США: "Москва не будет сносить безропотно"
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
Главная / Политика

Россияне смогут повлиять на программу благоустройства в регионах

26 апреля 2021, 13:45  •  24 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Единая Россия" и Минстрой запустили онлайн голосование по проектам
Определить лучшие проекты благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" на 2022 год и выбрать, какие нужно реализовать в первую очередь, смогут сами жители России. С 26 апреля партия "Единая Россия" и Минстрой запустили специальное голосование.
Онлайн голосование проходит на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Для граждан, которым этот формат не очень удобен, будут работать пункты голосования в общественных приемных "Единой России". Они уже открыты в Пермском крае, Нижегородской и Псковской областях, а к 1 мая появятся по всей стране.
Более того, волонтеры ЕР сами отправятся в отдаленные территории, чтобы собрать мнения проживающих там граждан. А в райцентрах и крупных городах мобильные пункты для голосования откроются в самых оживленных точках. Например, нижегородцы смогут высказать свое мнение о благоустройстве общественных пространств прямо в аэропорту и на вокзале, рассказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Он подчеркнул, что граждане и "ЕР" участвуют во всех этапах федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" – от проекта до контроля за выполнением работ.
Министр строительства Ирек Файзуллин, в свою очередь, отметил, что привлечение волонтеров к запущенному голосованию поможет жителям лично повлиять на благоустройство окружающего их пространства.
Программа "Формирование комфортной городской среды" реализуется в России с 2017 года. За это время благоустроено более 83 тыс. общественных пространств и дворовых территорий по всей стране. Отбор проектов на 2022 год впервые будет проходить на федеральной платформе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
26 апреля 2021, 01:50
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
26 апреля 2021, 07:20
"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
26 апреля 2021, 07:20
Одиозный русофоб из Львова поставил русских в пример украинцам
26 апреля 2021, 03:40
"Предупреждение Москве": Сверхсекретный" самолёт-шпион НАТО подняли в воздух для разведки
26 апреля 2021, 00:00
За дело взялась КГБ: Бортников рассказал о "следе США" в попытке госпереворота в Белоруссии
26 апреля 2021, 09:10
"Тебя позвали! Иди и говори!": Донбасс напомнил Зеленскому о главном обещании
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 апреля 2021, 01:50
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
26 апреля 2021, 07:20
"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
26 апреля 2021, 00:00
Скрывала три дня, но коллега "сдала": Немецкая медсестра подменила вакцину ...
26 апреля 2021, 07:20
Одиозный русофоб из Львова поставил русских в пример украинцам
26 апреля 2021, 03:40
"Предупреждение Москве": Сверхсекретный" самолёт-шпион НАТО подняли в ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 апреля 2021, 19:35
Киев готовит теракт в Донбассе на Пасху. Инсайдер сдал переговоры офицеров ВСУ
22 апреля 2021, 05:15
Действия Зеленского насторожили экспертов: "Аларм, паника и завтра война"
19 апреля 2021, 14:00
"Молодцы, сотрудники ГРУ": Чешское оружие могло убить миллионы в Донбассе
22 апреля 2021, 02:30
"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Боррелю неудобный вопрос
22 апреля 2021, 16:15
В Донбассе горит военная база ВСУ - источник
21 апреля 2021, 15:30
Крах украинского кризиса: У Байдена сдали нервы, несмотря на идею фикс Зеленского
24 апреля 2021, 05:50
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.