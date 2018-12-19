«Россияне сэкономят 36 млрд рублей»: Госдума приняла закон об отмене национального роуминга

Депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении утвердили закон об отмене национального роуминга на территории Российской Федерации. Предполагается, что с 1 июня 2019 года при оплате услуг связи будут применяться единые тарифы — вне зависимости от региона, в котором находится абонент. Как считает один из авторов проекта, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, благодаря новому закону только за 2019 год россияне смогут сэкономить 36 млрд руб.

В среду, 19 декабря, депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект «О внесении изменений в статьи 46 и 54 федерального закона «О связи».

Теперь законопроект должен быть утверждён Советом Федерации (рассмотрение в верхней палате Федерального собрания намечено на пятницу, 21 декабря), а затем будет направлен на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 июня 2019 года. Таким образом, при оплате услуг связи будут применяться единые тарифы — вне зависимости от региона, в котором находится абонент. Как отметили в Госдуме, для россиян это приведёт к повышению комфорта передвижения по стране.

«На территории РФ оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту независимо от того, находится абонент в пределах территории субъекта РФ, указанной в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами указанной территории», — говорится в тексте документа.

При этом отмечается, что абонент по-прежнему оплачивает телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами территории РФ.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятое депутатами решение «позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России». Он подчеркнул, что инициативу в решении этого вопроса проявили депутаты фракции «Справедливая Россия», а затем их поддержали другие политические силы.

В свою очередь, лидер эсеров Сергей Миронов отметил, что благодаря принятию этого законопроекта россияне только за 2019 год сэкономят на услугах связи 36 млрд рублей.

«Мы преодолели довольно жёсткое сопротивление сотовых операторов, которые говорили, что сами отменят роуминг. Они говорили об этом более года, а мы настаивали: пока не примем закон, они и не пошевелятся», — пояснил Миронов.

Ранее на этой неделе Федеральная антимонопольная служба наложила штраф на компании «Вымпелком», «МТС», «Мегафон» за внутрисетевой роуминг. «Каждая компания должна заплатить 737 500 руб. На оплату штрафа у операторов есть 60 дней», — говорится в сообщении госоргана.

«Знаковое событие»

Зампред комитета Госдумы РФ по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников рассказал, что внесение изменений в Федеральный закон «О связи» сопровождалось некоторыми сложностями.

«Многострадальный закон — его неоднократно пытались вносить. Почему его долгое время не принимали? Было опасение, что операторы связи поднимут общие тарифы и в итоге пострадают не только те, кто звонит в регионы, но и те, кто пользуется местной связью. Когда первый раз была попытка принять закон, все операторы связи ввели специальные тарифы, предусматривающие довольно дешёвую связь между регионами и городами. Таким образом, был осуществлён некий переходный период, в который операторы привыкли к мысли, что связь между городами и регионами должна быть в адекватных пределах ценовой политики», — сказал депутат.

По его мнению, принятие законопроекта является знаковым событием для граждан РФ.

«Сейчас уже назрел момент, и мы приняли закон, отменяющий внутрироссийский роуминг, как это сделано во многих странах со значительной территорией. Я считаю, что этот большой прорыв будет способствовать информационному обмену между гражданами и развитию цифровой экономики в целом в России. Считаю, что это знаковое событие», — подчеркнул Крупенников в беседе с RT.

Об экономической пользе для жителей страны говорил и генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«В 2018 году ФАС провела огромную работу с операторами связи относительно изменения тарифных планов и тарифов всей России за исключением территории республики Крым и удалённых территорий, таких как Чукотка, Сахалин, которые находятся на Дальнем Востоке. Можно смело утверждать, что абонент, который переезжает из одного региона в другой, не должен будет дополнительно подключать какие-то опции, узнавать стоимостные характеристики и платить больше денег, чем он платит за звонки в своём домашнем регионе», — сказал он в разговоре с RT.