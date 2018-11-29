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Россияне сдают неучтенное оружие Росгвардии

29 ноября 2018, 20:39  •  80 • В России

В текущем году 51200 единиц оружия принесли жители России в подразделения Росгвардии, где оформили его добровольную сдачу. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

- Все оружие было изучено, отстреляно и проверено на причастность к преступлениям прошлых лет. Чаще всего никакого отношения к криминалу оно не имеет. Вот к примеру, умер глава семейства, остаются наследники, которые не могут владеть оружием без разрешения. Они приносят документы и стволы в подразделение Росгвардии, где его отправляют на экспертизу. Если все в порядке, его могут утилизировать или по желанию вернуть наследникам, которые оформят лицензию на его хранение. Приносят и стволы, которые участвовало в Великой Отечественной войне. Боевое оружие, по понятным причинам утилизируется безальтернативно", - уточнил Валерий Грибакин.

Примечательно, что из 51200 единиц сданных в этом году стволов - 3,3 тысячи оказались с неизвестным провенансом. Они не были ранее зарегистрированы в лицензионно-разрешительных отделах. Отметим, что по всей России официально зарегистрировано 4 миллиона владельцев оружия, которые хранят на руках порядка 6,7 миллионов стволов.

По прогнозам специалистов число россиян владеющих оружием в ближайшие годы будет держатся стабильно. С одной стороны, с оглядкой на сложную международную экономическую ситуацию, граждане продолжат активно вооружаться, а с другой стороны станет больше и тех, кто не захочет пересдавать анализы и проходить обучение в специализированных школах. Заставят задуматься и настойчивые слухи о возможном усложнении условий хранения и перевозки оружия самообороны.

Но ограничивать желающих приобретать охотничье, спортивное и травматическое оружие никто не собирается. Напротив, подать документы на оформление разрешения становится все проще. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте Госуслуг.

За 9 месяцев 2018 года в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поступило более 1,7 миллиона заявлений на предоставление государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности, из которых более 1,5 миллиона (90,2%) в электронной форме.

И эти возможности многие уже оценили по достоинству: согласно сведений информационно-аналитической системы мониторинга качества госуслуг, уровень удовлетворенности граждан качеством полученных государственных услуг в сферах оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности за 9 месяцев 2018 года составил 97%.

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