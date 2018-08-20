|
Россияне поверили в заговор против страны
20 августа 2018, 16:39 • 118 • В России
То ли масонские проделки, то ли козни Запада, но, как выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян убеждены, что величие нашей страны хотят принизить. Мол, существует целая группа лже-экспертов, которые намеренно переписывают русскую историю.
В «теорию заговора» верят в основном взрослые люди, которые в сами пережили распад СССР и многие другие исторические этапы. И они видят, как искажается историческая правда. А вот молодежь, не заставшая крутых поворотов эпохи, в меньшей степени обращает внимание на псевдоисториков.
- Действительно существует целая группа авторов (журналисты, политики, публицисты и историки), которые занимаются переписыванием целых параграфов российской истории, - рассказал "КП" научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил МЯГКОВ. - Они это делают по заказу, ведь история выступает в роли политической дубинки. Вот сейчас начнутся свистопляски вокруг августовского пуча 1991 года, вокруг подписания между Германией и СССР пакта о ненападении. Цели участников манипуляций очевидны. Например, обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой в равновеликой ответственности с нацистами. А тут уже можно и поднять вопрос об исключении России из Совбеза ООН.
Существует группа лиц, которые стремятся подменить исторические факты, чтобы навредить России, приуменьшить ее величие?
Ответы
Да - 66% (от общего числа опрошенных)
51% (в возрасте 18-24)
56% (в возрасте 25-34)
65% (в возрасте 35-44)
72% (в возрасте 45-59)
72% (в возрасте 60 и старше)
Нет – 26% (от общего числа опрошенных)
47% (в возрасте 18-24)
34% (в возрасте 25-34)
27% (в возрасте 35-44)
21% (в возрасте 45-59)
18% (в возрасте 60 и старше )
Затрудняюсь ответить – 8% (от общего числа опрошенных)
2% (в возрасте 18-24)
10% (в возрасте 25-34)
8% (в возрасте 35-44)
7% (в возрасте 45-59)
10% (в возрасте 60 и старше)
Подпишитесь на нас
118
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
15 августа 2018, 05:09
|
15 августа 2018, 11:09
|
14 августа 2018, 14:40
|
14 августа 2018, 09:09
|
16 августа 2018, 15:09
|
19 августа 2018, 16:24
|
16 августа 2018, 18:24