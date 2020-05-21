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«Россияне побеждают в тылу» — Ярош обратился к украинцам

21 мая 2020, 11:55  •  90 • Украина

Экс-депутат Верховной Рады и бывший главарь «Правого сектора»* Дмитрий Ярош высказал мнение о скандале с пропагандистом Дмитрием Гордоном.

Нашумевшие интервью он назвал проявлением «информационной войны».

«Брать интервью у Поклонской и Гиркина — это подыгрывать врагу и унижать в первую очередь себя», — написал Ярош.

Он считает несостоятельным слова Гордона, что интервью сделаны в интересах украинских спецслужб и правоохранительных органов и «Гааги», так как, по его мнению, ничего нового ни Поклонская, ни Стрелков не озвучили.

Экс-лидер «Правого сектора» высказал мнение, что интервью являются частью «системной антиукраинской и антигосударственной» деятельности, которую ведут ряд украинских телеканалов, подконтрольных пророссийским олигархам.

«Эти рупоры Путина деморализуют и демобилизуют украинцев, сбивают государственные ориентиры граждан на малороссийские „болотные огни“. Это производит к тому, что россияне побеждают в тылу, пока украинские воины достойно обороняют свое Отечество на фронте», — заявил Ярош.

По его мнению, именно из-за деятельности таких СМИ в Верховную Раду на выборах проходит большое число пророссийских сил.

«Не ликвидировав рупоры Кремля в Украине, победить в нашей войне за независимость будет очень тяжело», — констатировал экс-депутат.

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