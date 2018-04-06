«Россияне находятся в плену»: в Крыму призвали к жёстким действиям в ситуации с судном «Норд»

Суд Украины 6 апреля должен вынести решение о мере пресечения экипажу российского рыболовецкого судна «Норд», который обвиняется в нарушении «въезда на оккупированную территорию Украины». Адвокат россиян сообщает, что они содержатся в антисанитарных условиях, так как украинские власти не дают отгрузить улов, который уже начал портиться. В Крыму призывают Москву дать жёсткий ответ на действия Киева и сравнивают положение моряков с «нацистским пленом». О развитии событий вокруг сейнера «Норд» — в материале RT.

Команда российского сейнера «Норд», задержанного 25 марта украинскими пограничниками в Азовском море, продолжает находиться на судне. Накануне Херсонский городской суд принял решение освободить капитана судна Владимира Горбенко.

Представитель экипажа «Норда» в разговоре с RT рассказала о состоянии капитана. «Самочувствие стабильное», — сказала она.

Из-за испортившейся в трюмах судна рыбы моряки вынуждены существовать в антисанитарных условиях. Адвокат Александр Руденко, который представляет интересы капитана, сообщил, что «накануне планировали забрать тюльку, которая протухла, но так не забрали».

По его словам, организация, которая собиралась увезти улов с судна и разместить его в холодильнике, отказалась это делать.

«Посмотрев на признаки этой рыбы, которые уже не соответствуют никакому уровню пищевых продуктов, он (представитель организации. — RT) просто отказался её принять и размещать в холодильниках вместе с продуктами питания», — пояснил Интерфаксу адвокат.

Руденко также рассказал, что члены экипажа никак не могут повлиять на ситуацию.

«У них нет другого выхода: они находятся там, так как им не разрешают покидать судно. Надеюсь, что сегодня будет принято какое-то решение», — заключил адвокат.

Ранее в распоряжении RT оказались эксклюзивные кадры с рыболовецкого судна «Норд». Видео снял адвокат экипажа Дмитрий Щербина. Из записи ясно, что люди больше десяти дней вынуждены находиться в тесных и плохо освещённых помещениях.

Капитан судна

В ожидании меры пресечения, которую украинский суд должен избрать в пятницу, члены экипажа «Норд» не могут сойти на берег. Капитан Владимир Горбенко ранее был заключён под стражу, но защитник добился его освобождения по истечении 36-часового срока задержания.

«Освободили — до основного разбирательства. Капитан свободен. Работаем», — сообщила журналистам представитель судовладельца Анна Шепелева.

Срок заключения под стражей истёк в 18:51 в четверг, 5 апреля. При этом украинские власти не отпустили Горбенко сразу, а доставили в суд Херсонеса, откуда позже он был выпущен на свободу.

Капитан судна «Норд» рассказал, что во время нахождение в СИЗО пережил два гипертонических криза.

Адвокат россиянина Александр Руденко сообщил RT, что Владимиру Горбенко трижды в ИВС вызывали скорую помощь, а потом его отвезли в больницу.

В медучреждении капитана судна осмотрел терапевт, ему сделали кардиограмму. Россиянину выписали несколько направлений, в том числе на УЗИ. По словам адвоката, сейчас Горбенко «потихоньку отходит от всего произошедшего и приходит в себя».

Мера пресечения

Судебное разбирательство по делу российского судна «Норд» пройдёт на Украине 6 апреля. Украинский суд изберёт меру пресечения.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяют статью 332-1 Уголовного кодекса Украины («Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны»). Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до трёх лет или лишение свободы на тот же срок.

Члены экипажа сейнера «Норд» обвиняются по статье 204 ч.2 Кодекса об административных правонарушениях («Незаконное пересечение границы»). Это предполагает наложение штрафа в размере от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам проведённого на полуострове референдума. Киев не согласен с решением жителей Крыма и считает эту территорию оккупированной Россией.

Жёсткий ответ

В Крыму призвали Москву к жёстким действиям в связи с задержанием судна «Норд».

«Мне кажется, что реакция нашего государства, когда так долго всё затянулось, должна быть более жёсткой… Сегодня в нацистском плену — я по-другому сказать не могу — находятся крымчане. Люди, которые на референдуме проголосовали за российский статус Крыма. Люди, в кармане которых российские паспорта. И от них требуют отказаться от этих паспортов», — заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«Это тот самый случай, когда, на мой взгляд, играть в какие-то дипломатические игры не приходится: на кону жизни людей», — отметил он.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что действия украинских властей по захвату российского рыболовецкого судна «Норд» квалифицируются «исключительно как преступление террористической направленности».

Россия в данной ситуации будет действовать в соответствии с международным правом, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В МИД РФ пояснили, что делают всё возможное для освобождения моряков.

Напомним, государственная погранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно «Норд» под российским флагом. На борту был экипаж из 10 граждан РФ, живущих в Керчи. Моряки сейчас находятся в порту Бердянска (Запорожская область), им запрещено покидать судно.

В ответ на захват российского судна Украиной Управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».