Россияне массово жалуются в Кремль на отсутствие тепла

В городе Златоусте Челябинской области целый район остался без отопления. Жители угрожают акциями протеста. Местные власти проблему признают, однако решить её не могут. Эксперты отмечают, что в ближайшее время ситуация продолжит усугубляться.

«На улице меньше 10 градусов мороза, а по квартире приходится ходить чуть ли не в валенках. Мы забыли, когда комнатный термометр показывал больше 20 градусов тепла», – рассказывает один из жителей многоэтажки на ул. Суворова города Златоуста. Всё дело в том, что котельная, которая должна снабжать теплом жителей домов, оставшихся без отопления, находится в ведении АО «Златмаш» (подразделение «Роскосмоса»), с которым местные власти ничего поделать не могут. «Златмаш» значительно занижает температуру теплоносителя для многоквартирных домов. Туда уже неоднократно направлялись письма о недопустимости подобного. Предписание будет направлено и по факту низких температур в домах на улице Суворова», – заверил СМИ советник главы Злато­уста Алексей Коновалов.

Многолетнюю переписку с чиновниками и управляющими компаниями ведут и жители посёлка Пяльма в Карелии. У жителей дома на ул. Новой нет нормального отопления в квартирах все последние пять (!) лет. «Я живу в этой квартире почти 20 лет. С батареями здесь всегда была беда, но последние пять сезонов особенно, – рассказала жительница дома на Новой улице Зоя Соболева. – Пару дней назад батареи стали теплее. Не знаю, кто и что ремонтировал, но они могут быть тёплыми и тут же холодными, эффект держится недолго». Госкомитет Карелии по строительному и жилищному надзору в прошлом году отреагировал на обращения граждан и предписал управляющей компании ООО «Онега» проблему устранить. Однако с тех пор ситуация так и не сдвинулась с мёртвой точки.

С похожей проблемой столк­нулись и жители района Уралмаш в Екатеринбурге. Прежняя управляющая компания обанкротилась, а новая почему-то подавать тепло так и не научилась. Без отопления сидят и жители посёлка Зонального Свердловской области. Здесь меняли оборудование – закупили новые газовые котлы за счёт государства, но отопление при этом почему-то пропало. В Первомайском посёлке Кировской области каждую пятницу энергетики отключают свет, говорят, что ведут восстановление линий. Только вот без электричества не работают и отопительные системы.

На отсутствие отопления также жалуются жители Красноярска, Саратова, Волгограда, Рязанской и Амурской областей. Активисты ОНФ констатируют, что отсутствие отопления и неготовность коммунальщиков к зиме – это самые частые вопросы россиян на Прямую линию с президентом Владимиром Путиным.

«У нас после капитального ремонта есть открытые крыши, то есть вы понимаете, у нас холод. У нас пандемия, мы говорим, что надо беречь здоровье, надо в масочках ходить, нельзя подхватить микроб, а при этом люди промерзают дома, промерзают стены, люди у нас греются в пледах, что тоже не улучшает здоровье наших людей», – констатирует координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина.

Впрочем, главная проблема заключается в том, что исправить ситуацию с отоплением вряд ли получится. Более того, количество проблемных домов в ближайшее время будет только нарастать. По оценкам Минстроя, более 60% коммунальных сетей в стране находится в крайней степени изношенности. При этом никакой госпрограммы по их модернизации не было, нет и, похоже, не предвидится. Наказывать недобросовестные управляющие компании, конечно, можно и нужно, однако системную проблему с теплоснабжением это никак не решит.

«Причина её (проблемы. – Ред.) очевидна. Это технологический, физический и моральный износ тех инженерных систем, которые были построены ещё в советское время и которые не модернизируются, не восстанавливаются», – подтверждает профессор факультета городского регионального развития Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоков­ского Сергей Сиваев.

Ещё одна проблема, как отмечают эксперты, заключается в том, что сегодня даже не очень понятно, а кто именно должен заняться модернизацией сетей и вообще отвечать за их эксплуатацию. Балансовая принадлежность сетей сегодня находится в юридическом вакууме. В этой связи показательна история, случившаяся в январе этого года в Перми. Из-за прорыва трубы в хостеле пять человек заживо сварились в кипятке, при этом правоохранительные органы толком так и не смогли выяснить, кто именно должен был отвечать за надлежащее состояние труб.