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Россиянам запретили распространять фейки в дни особого режима

03 апреля 2020, 18:35  •  48 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кабмин утвердил правила поведения при чрезвычайных ситуациях
При режиме ЧС россияне обязаны выполнять указания об эвакуации граждан, передаваемые через средства массовой информации или операторов связи.
Об этом говорится в утвержденном сегодня премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным своде правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Текст постановления кабмина обнародован на официальном портале правовой информации в пятницу, 3 апреля.
Также гражданам запрещается заходить за ограждение, обозначающее зону ЧС, создавать условия, мешающие работе должностных лиц и водителей общественного транспорта,распространять о режиме ЧС заведомо недостоверную информацию.
Россияне должны соблюдать общественный порядок, по возможности оказывать первую помощь пострадавшим.
Руководство организации обязано при получении сигнала об угрозе ЧС оповестить своих сотрудников и иных граждан, которые находятся на ее территории.
Постановление вступает в силу сразу в день публикации, т.е. с сегодняшнего дня.
Ранее в пятницу стало известно, что суд в Екатеринбурге выписал штраф на 30 тыс. руб. жителю Курганской области, который в соцсетях распространял фейковую новость про якобы 100 умерших от коронавируса свердловчан. Как пишет издание "ФедералПресс", данный 40-летний гражданин уже был судим за сбыт наркотиков. Отмечается, что также он нарушал режим самоизоляции.

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