Россиянам выплатят пять тысяч рублей за детей до трёх лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать по пять тысяч рублей ежемесячно за каждого ребенка в возрасте до трех лет. Об это президент России Владимир Путин сообщил, обращаясь к гражданам относительно ситуации с коронавирусом.

Глава государства подчеркнул, что в первую очередь в сложной ситуации поддержка нужна семьям с детьми. Дополнительные выплаты будут начисляться таким гражданам на протяжении ближайших трех месяцев, начиная с апреля.