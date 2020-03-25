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Россиянам выплатят пять тысяч рублей за детей до трёх лет

25 марта 2020, 17:00  •  55 • В России

Семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать по пять тысяч рублей ежемесячно за каждого ребенка в возрасте до трех лет. Об это президент России Владимир Путин сообщил, обращаясь к гражданам относительно ситуации с коронавирусом.

Глава государства подчеркнул, что в первую очередь в сложной ситуации поддержка нужна семьям с детьми. Дополнительные выплаты будут начисляться таким гражданам на протяжении ближайших трех месяцев, начиная с апреля.

Путин - о выплатах ветеранам и семьям с детьми.

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