Россиянам грозит опасность в Европе после "Крымской платформы" - Молохов

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В Крыму назвали опаснейшим прецедентом произошедшее с гражданином РФ в Праге

Задержание участника Крымской весны Александра Франчетти в аэропорту Праги является опасным прецедентом, который говорит об усилении действий антироссийских сил на территории Восточной Европы после проведения "Крымской платформы". Соответствующее заявление сделал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Крыма Александр Молохов.

По словам чиновника, инцидент с задержанием россиянина требует ответной меры со стороны Кремля. Арест Франчетти стоит расценивать как весьма опасный прецедент. Если он будет депортирован на Украины и арестован Службой безопасности Украины, речь пойдет не только о нарушении международно-правовых норм, но и предупреждении для всех граждан Российской Федерации, которые положительно восприняли воссоединение с Крымом.

В настоящее время, считает Молохов, отсутствует всякая гарантия безопасности: россиян могут похитить во время отдыха на зарубежном курорте за публикацию или репост в поддержку Крыма.

По данным Молохова, Александр Франчетти был незаконно задержан чешскими правоохранительными органами перед вылетом в РФ в аэропорту Праги. Глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить правомочия чешской стороны в этом вопросе.

По информации iRozhlas, у Франчетти имеется в Чехии вид на жительство – там он работает фитнес-инструктором. В стране россиянин проживает уже 21 год. Семь лет назад, пишет издание, он прибыл в Крым для сбора разведгруппы, целью которой было обеспечение безопасности в республике в виде поиска укрытий предполагаемых диверсионных групп и взрывчатых веществ на территории Крыма.

Если ранее подобное бесстыдство в отношении граждан РФ могли себе позволить только Соединенные Штаты, то теперь, указал Молохов, унизить Россию пытаются даже их сателлиты.