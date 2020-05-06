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Россиянам дадут денег из-за эпидемии COVID-19 : кому и сколько заплатят
06 мая 2020, 17:10 • 167 • Политика
Глава Минтруда объяснил, сколько получат россияне после коронавируса
В настоящий момент в России проживают 1 миллион 243 тысячи безработных. За последние два месяца их число выросло на 735 тысяч. С таким заявлением выступил руководитель Министерства труда Антон Котяков.
Он отметил, что выплаты в размере минимального оклада после увольнения обеспечены тем, кто потерял место с 1 апреля.
Кроме того, с 15 апреля материнский капитал получили 66 тысяч семей. Оформлять заявления для этого не потребовалось.
Глава Минздрава Михаил Мурашко отчитался о финансовой помощи, оказываемой врачам, которые в настоящий момент борются с коронавирусом. На дополнительные выплаты правительство выделило 45,7 млрд рублей. Начисления освобождены от налогов и идут в срок, заверил политик.
Министр экономического развития Максим Решетников объяснил, что для поддержки малый и средний бизнес освободили от уплаты налогов. Общая сумма задолженности предпринимателей перед государством составила 217 млрд рублей. Это должно помочь бизнесменам выплатить деньги сотрудникам своих предприятий.
Полная трансляция пресс-конференции Путина – в материале "Утро.ру".
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