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Россиянам будут присылать смс-уведомления о нарушении ими карантина

31 марта 2020, 16:00  •  106 • В России

Начиная с 3 апреля, россиянам, находящимся на карантине по коронавирусу, будут отправлять смс-уведомления в случае нарушения ими установленного режима. Информация также будет размещаться на едином портале госсулуг. Речь идет о тех, кто вернулся домой из-за рубежа и должен провести 14 дней в самоизоляции.

Поручение запустить такую систему уведомлений дал премьер Михаил Мишустин. Оно адресовано Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору.

Вернувшиеся в Россию из-за рубежа должны будут заполнить на портале госуслуг специальную электронную форму, указав в ней адрес фактического проживания и планируемый адрес проживания на время самоизоляции.

Данные о нарушителях карантина будут передаваться в профильные ведомства и рабочую группу Государственного совета по противодействию распространению коронавируса. Нарушителей будут штрафовать и привлекать к уголовной ответственности (законопроект о введении штрафов для нарушителей карантина во вторник приняла Госдума).

Отслеживать «карантинщиков» будут с помощью операторов мобильной связи.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

В поручениях премьера также говорится, что начиная с 1 апреля, в Фонд социального страхования будут поступать сведения о подлежащих самоизоляции гражданах для оформления им больничных в электронном виде.

Премьер также поручил до 2 апреля разработать меры поддержки россиян, которые не могут вернуться в Россию из-за рубежа и не имеют в жилья в стране пребывания.

ЧТО ЕЩЕ ПОРУЧИЛ ПРЕМЬЕР

РЕГИСТРИРОВАТЬ БРАКИ СТАНУТ ДИСТАНЦИОННО

Михаил Мишустин поручил Минздраву и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования ввести временный порядок плановой госпитализации пациентов только по направлению врача поликлиники, к которой прикреплен застрахованный в системе обязательного медицинского страхования гражданин. В поручении премьера говорится, что делается это в связи в введенными ограничениями, предусматривающими запрет для граждан на выход из дома (полный перечень поручений см. здесь).

Премьер также поручил Минюсту совместно с губернаторами временно приостановить государственные услуги по торжественной регистрации брака, предоставляемые органами записи актов гражданского состояния и по возможности перевести их в дистанционную форму.

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