Россиян в Белоруссии обвинили в подготовке теракта

О новом статусе задержанных в среду в Минске россиян сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков. По его словам, возбуждено уголовное дело о «подготовке террористических актов». Вместе с тем, продолжаются поиски еще 200 человек.

- 33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Белоруссии, по оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена, - заявил он.

СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".

Эти заявления глава Совбеза Белоруссии сделал на встрече с кандидатами президента в ЦИКе. По ее завершении, они поделились своими впечатлениями.

- Нас предупредили о возможных провокациях при проведении массовых мероприятий, - рассказала Анна Канопацкая. - Задержанных «боевиков» распределили по различным РУВД. Теперь на массовых мероприятиях будут установлены рамки и заграждения.

- Кандидатам доведено, что в стране остаются 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что есть риск в основном на массовых мероприятиях, - поведал Андрей Дмитриев. - Равков также рассказал, что в России под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки. А некоторые задержанные якобы дают показания, что приехали делать революцию.

Накануне белорусские спецслужбы задержали более 30 граждан РФ в санатории под Минском. Официальный Минск пояснил, что это члены частной военной компании, которые прибыли для дестабилизации обстановки в стране в период избирательной кампании. Никаких запрещенных предметов или вещей при них обнаружено не было. Однако белорусских силовиков смутило то, что все россияне носили одежду в стиле милитари, не пили, и не ходили по увеселительным заведениям.

По одной из версий, это были сотрудники частного охранного предприятия, которые использовали Минск как транзитную точку, из которой можно выехать за границу для работы по контракту. Из Москвы этого сделать нельзя из-за коронавирусных ограничений.

СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".

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