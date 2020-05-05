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Россиян предупредили о нарастающей угрозе ядерной войны

05 мая 2020, 12:10  •  70 • Политика
Фото: pixabay.com
Вероятность столкновения возрастает из-за политики Вашингтона
Над миром, в том числе и над Россией, нависла серьезная угроза ядерной войны. Вероятность катастрофы возрастает из-за проводимой Вашингтоном политики. С таким заявлением выступил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов.
Проблема, по мнению исследователя, заключается в стремлении Штатов переделать договор об ограничении стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Трамп объяснил, что продлить действие документ получится только в том случае, если Пекин согласится подключиться к нему.
"Этого не произойдет ни при каких обстоятельствах", – заявил Рогов в интервью "Московскому комсомольцу".
СНВ-3, по словам эксперта, является последним документом регламентирующим политику властей в отношении использования ядерного оружия. Если продлить договор не получится, над миром нависнет серьезная опасность вооруженного конфликта.
Напомним, что СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и Америки Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Действие документа закончится в феврале 2021-го. Согласно прописанным в договоре условиям, РФ и США обязуются сократить число развернутых стратегических носителей – межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок и бомбардировщиков – до 700 единиц.
Ранее "Утро.ру" писало, что Штаты припасли для нашей страны "карманные" ядерные ракеты.

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