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Россиян предупредили о девальвации рубля

12 февраля 2021, 21:30  •  61 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
К таким последствиям приведет отказ от отношений с ЕС, считает политолог
Глава российского МИД Сергей Лавров сделал Европе решительное предупреждение Европе, что в случае новых антироссийских санкций Россия может разоврать все отношения с Союзом. После этого в МИД ФРГ завили, что считают слова дипломата "странными" и отметили, что настроены на развитие отношений со страной. Однако, в случае, если угрозы не подействуют на ЕС, для российского экономики это может обернуться серьезными проблемами, считает Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Разрыв с ЕС в первую очередь отразиться на курсе рубля, рассказал он в беседе с URA.RU. Политолог подчеркнул, что в этом случае девальвация точно произойдет.
"Наша валюта зависит не только от нефти, но и от информационной повестки, сократятся инвестиции, сократится поддержка в целом", – объясняет Орлов.
После прекращения дипломатических отношений россиянам будет крайне тяжело попасть за границу. Специалист отметил, что также Евросоюз слишком заигрался в политику, в надежде сделать Россию посговорчивей.
Кандидат политических наук Станислав Бышок уверен, что заявление Сергея Лаврова о разрыве отношений с ЕС – не более, чем игра на публику, поскольку в дипломатии есть большая разница между тем, что говорят в официальных выступлениях и тем, о чем идет речь за закрытыми дверьми.
"Как только они оказываются на публике, начинаются гром и молния", – отметил Бышок.
По его мнению, ЕС никогда не пойдет на разрыв отношений с Москвой.
В Кремле также прокомментировали слова Сергея Лаврова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что слова главы МИД неправильно поняли и исказили их смысл.

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