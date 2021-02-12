Россиян предупредили о девальвации рубля

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К таким последствиям приведет отказ от отношений с ЕС, считает политолог

Глава российского МИД Сергей Лавров сделал Европе решительное предупреждение Европе, что в случае новых антироссийских санкций Россия может разоврать все отношения с Союзом. После этого в МИД ФРГ завили, что считают слова дипломата "странными" и отметили, что настроены на развитие отношений со страной. Однако, в случае, если угрозы не подействуют на ЕС, для российского экономики это может обернуться серьезными проблемами, считает Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Разрыв с ЕС в первую очередь отразиться на курсе рубля, рассказал он в беседе с URA.RU. Политолог подчеркнул, что в этом случае девальвация точно произойдет.

"Наша валюта зависит не только от нефти, но и от информационной повестки, сократятся инвестиции, сократится поддержка в целом", – объясняет Орлов.

После прекращения дипломатических отношений россиянам будет крайне тяжело попасть за границу. Специалист отметил, что также Евросоюз слишком заигрался в политику, в надежде сделать Россию посговорчивей.

Кандидат политических наук Станислав Бышок уверен, что заявление Сергея Лаврова о разрыве отношений с ЕС – не более, чем игра на публику, поскольку в дипломатии есть большая разница между тем, что говорят в официальных выступлениях и тем, о чем идет речь за закрытыми дверьми.

"Как только они оказываются на публике, начинаются гром и молния", – отметил Бышок.

По его мнению, ЕС никогда не пойдет на разрыв отношений с Москвой.

В Кремле также прокомментировали слова Сергея Лаврова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что слова главы МИД неправильно поняли и исказили их смысл.