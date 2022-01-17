Россиян накормили байками о грядущей финансовой поддержке со стороны государства

С начала января в СМИ начали появляться новости о готовящихся социальных законопроектах. То семьям с детьми вроде бы собираются выдавать деньги, то получателей небольших зарплат освободят от НДФЛ. Заявляли об этом в основном депутаты Госдумы. Делали они это ради пиара или правящий класс и впрямь вспомнил о несытой жизни простого народа?

Основания для увеличения социальной помощи россиянам есть. Это и пандемия, и растущая инфляция, съедающая и без того невысокие доходы большинства граждан. По последним данным, медианная зарплата в России в прошлом году составила 35 тыс. рублей. Это значит, что половина граждан получают меньше данной суммы, по сути, едва сводя концы с концами. А между тем федеральный бюджет исполнен с профицитом, денег в него собрано больше, чем планировалось, примерно на 1,5 трлн (точная цифра ещё не опубликована, но по итогам трёх кварталов она составляла 1,4 трлн). Такая приятная прибавка объясняется в основном ростом мировых цен на экспортируемые энергоносители и просадкой курса рубля к доллару. Казалось бы, если уж стране так подфартило, то почему бы не порадовать и граждан? И вот тут выяснилось, что идей-то новых и нет. Прозвучали предложения, ранее уже не раз обговорённые и отвергнутые. Бюрократическая логика не даёт выйти из этого тупика.

На «нефтяные деньги» рука не поднялась

Одна из инициатив, которую соцсети разносили во время новогодних каникул, касается выплаты россиянам «нефтяных» денег. Сообщение это скорее относится к разряду фейков, однако имеет под собой вполне реальную основу. Законопроект о выплате гражданам части доходов от экспорта полезных ископаемых депутаты-коммунисты вносили в Госдуму ещё в 2017 году. Авторы его ссылались, между прочим, на опыт Финляндии, где малообеспеченным гражданам раздавали по 560 евро из «нефтяных» денег. Но здесь требуется пояснение. В Финляндии это был всего лишь экономический эксперимент, в котором участвовали 2 тыс. человек и который продолжался всего два года. Теперь экономисты и политики думают, что делать с его результатами: стоит ли давать деньги всем подряд, чтобы каждый гражданин мог обеспечить свои базовые потребности, или всё же правильнее будет содержать армию чиновников, которые будут распределять деньги в первую очередь наиболее нуждающимся. Наши же коммунисты предлагали функционеров «собеса» и Пенсионного фонда оставить на своих местах, но при этом всем россиянам ежегодно раздавать примерно по 10 тыс. рублей (сумма рассчитана исходя из цен на нефть 2017 года). Профильный комитет Госдумы законопроект отклонил по вполне формальным основаниям. Дело в том, что коммунисты предлагали внести поправки в закон «О недрах», в то время как этот закон в принципе не регулирует вопросы соцобеспечения – по мнению членов комитета, подобные поправки стоило бы вносить в бюджетное законодательство. Однако авторы законопроекта не стали исправлять эту оплошность и получили возможность в очередной раз говорить, что правящая партия зарубила их инициативу.

Базовый доход в проекте

Ещё более щедрый куш предложил россиянам лидер ставропольских справороссов, зампред краевой думы Александр Кузьмин. Он заявил о разработке законопроекта, который предусматривает теперь ежемесячные выплаты по 10 тыс. рублей каждому россиянину в качестве «базового дохода». Как нетрудно подсчитать, для таких выплат потребовалось бы около 17 трлн рублей. Для сравнения: прогнозируемые доходы бюджета России в этом году составляют 20,6 триллиона. Таким образом, очевидно, что идея априори является утопичной. Неудивительно, что обещанный законопроект остался без движения. Тем не менее эсеры изложили-таки в виде законопроекта похожий, но не столь затратный механизм. Он получил название «базовый доход семей, имеющих детей». Речь идёт о выплатах по 10 тыс. рублей ежемесячно, но уже не всем гражданам, а только тем россиянам, в чьих семьях есть дети. По подсчётам автора законопроекта, выплаты могут коснуться 60 млн россиян, на что потребуется 7 трлн 2 млрд рублей в год.

Неужели Денис Мантуров стал так внимателен к нуждам россиян? Судя по всему, причина здесь в другом. Чтобы обеспечить адресность расходования денег с продуктовой карточки, потребовалось бы промаркировать продукты. А это новый фронт работы как для чиновников, так и для подрядчиков

О том, что и эта идея непроходная, уже высказался председатель комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). Он объяснил это затратностью и отсутствием адресной направленности на малоимущих. Мол, не стоит давать деньги гражданам, которые и без того неплохо зарабатывают. Примерно такие же аргументы приводятся в официальном отзыве правительства на законопроект, который носит отрицательный характер.

Между тем формально законопроект всё ещё находится в Госдуме и окончательно не отклонён. Но вряд ли стоит рассчитывать, что подобная инициатива может пройти. Все выплаты, которые проводились до сих пор в рамках поддержки россиян во время пандемии, анонсировал лично президент. И если уж наверху решат раздавать гражданам деньги, то информацию об этом стоит ждать скорее в послании Федеральному собранию, которое намечено на февраль, нежели в депутатских инициативах.

Налоги бедным не отменят

Ещё одной попыткой депутатов забежать вперёд паровоза стала инициатива о пересмотре ставок НДФЛ. На днях коммунисты предложили поднять НДФЛ до 25% для тех, кто получает зарплату более 10 млн рублей в год. Получателям зарплат на уровне МРОТ предлагают налог на доход обнулить или снизить до 5%. Идея опять же не новая, она обсуждалась два года назад. Тогда ФНС посчитала подобную меру неэффективной. Мол, повышение ставки для богатых принесёт в бюджет «копейки» и не решит вопроса социальной справедливости. Отмена же налога для бедных даст ощутимую потерю госказне в сумме около 1,2 трлн рублей. Ещё один аргумент звучал так: при дифференцированной ставке граждане будут вынуждены самостоятельно считать налоги и заполнять декларации, слабая налоговая дисциплина приведёт к массовым доначислениям и штрафам. Однако в итоге власти ввели-таки дифференцированную ставку, но несколько по-иному. Бедных от платежей не освободили. Повышенной ставкой (15% вместо 13%) с 1 января 2021 года облагается та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей в год.

Интрига в том, что у государства за счёт профицита бюджета как раз есть деньги, которые необходимы для возврата уплаченного за год НДФЛ с маленьких зарплат. Отдать эти деньги людям было бы красивым жестом на фоне новой волны пандемии и почти неизбежных локдаунов. Российские власти уже показали готовность к подобным однократным актам. А вот идея внести обнуление НДФЛ для зарплат в пределах МРОТ в Налоговый кодекс на сегодня выглядит фантастично.

Карточки

В начале января научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил «РИА Новости», что в случае продолжения роста цен на продукты в России придётся ввести продуктовые карточки. Он предложил не считать это позором и отметил, что подобные меры действуют в США. Идею тут же публично поддержали Сергей Миронов и Ярослав Нилов. Правда, последний предложил сразу переименовать карточки в сертификаты, чтобы не было негативных ассоциаций со временами голода при СССР.

Здесь следует вспомнить, что идею продуктовых карточек уже давно продвигал Минпромторг, который курирует маркировку и отслеживание в торговых сетях самых разных продуктов – от табака и алкоголя до молочки. Неужели Денис Мантуров стал так внимателен к нуждам россиян? Судя по всему, причина здесь в другом. Чтобы обеспечить адресность расходования денег с продуктовой карточки, потребовалось бы промаркировать продукты, предназначенные для покупки малоимущими. А это новый фронт работы как для чиновников, так и для подрядчиков. Систему даже планировали реализовать к 2019 году, но в итоге отказались как из-за технической сложности, так, возможно, и из-за негативных оценок в СМИ. Но ещё не вечер.

Тем временем