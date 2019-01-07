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«Россиян на борту не было»: что известно о крушении судна «Волго-Балт» у берегов Турции

07 января 2019, 19:24  •  153 • Украина
На затонувшем в Чёрном море грузовом судне «Волго-Балт» не было граждан России. Об этом заявили в посольстве РФ в Анкаре, опровергнув соответствующие сообщения СМИ. В составе экипажа были 11 украинцев, четверо из которых погибли. Также жертвой инцидента стал один азербайджанец, поиски второго продолжаются. Сообщается, что судно, перевозившее уголь, разломилось пополам.
 
© Turkish Coast Guard
 

Грузовое судно «Волго-Балт-214» затонуло в Чёрном море у берегов Турции. Инцидент произошёл в 148 км от провинции Самсун. Экипаж состоял из 11 украинцев и двух азербайджанцев. 

Изначально турецкие СМИ сообщили, что на борту судна находились два россиянина, девять украинцев и два азербайджанца. Однако посольство России в Турции опровергло эту информацию.

«Относительно затонувшего в Чёрном море в 80 км от турецкого побережья судна «Волго-Балт»: проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась. По данным береговой охраны Самсуна, на судне было 11 граждан Украины и двое — Азербайджана», — говорится в Twitter диппредставительства.

Относительно затонувшего в Черном море в 80 километрах от турецкого побережья судна "Волга-Балт": проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась. По данным береговой охраны Самсуна, на судне было 11 граждан Украины и двое - Азербайджана. pic.twitter.com/WoOcljUIeX

— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 7 января 2019 г.

В результате крушения погибли четверо украинцев, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четырёх наших соотечественников», — написал он в своём Twitter.

1/1Туреччина. Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно.З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України.Береговою охороною було оперативно вжиті належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників.

— Andrii Sybiha

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