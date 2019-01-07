|
«Россиян на борту не было»: что известно о крушении судна «Волго-Балт» у берегов Турции
07 января 2019, 19:24 • 153 • Украина
На затонувшем в Чёрном море грузовом судне «Волго-Балт» не было граждан России. Об этом заявили в посольстве РФ в Анкаре, опровергнув соответствующие сообщения СМИ. В составе экипажа были 11 украинцев, четверо из которых погибли. Также жертвой инцидента стал один азербайджанец, поиски второго продолжаются. Сообщается, что судно, перевозившее уголь, разломилось пополам.
© Turkish Coast Guard
Грузовое судно «Волго-Балт-214» затонуло в Чёрном море у берегов Турции. Инцидент произошёл в 148 км от провинции Самсун. Экипаж состоял из 11 украинцев и двух азербайджанцев.
Изначально турецкие СМИ сообщили, что на борту судна находились два россиянина, девять украинцев и два азербайджанца. Однако посольство России в Турции опровергло эту информацию.
«Относительно затонувшего в Чёрном море в 80 км от турецкого побережья судна «Волго-Балт»: проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась. По данным береговой охраны Самсуна, на судне было 11 граждан Украины и двое — Азербайджана», — говорится в Twitter диппредставительства.
В результате крушения погибли четверо украинцев, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
«Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четырёх наших соотечественников», — написал он в своём Twitter.
153
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
05 января 2019, 02:24
|
31 декабря 2018, 21:39
|
02 января 2019, 22:24
|
03 января 2019, 17:54
|
01 января 2019, 23:24
|
05 января 2019, 13:39
|
03 января 2019, 19:40