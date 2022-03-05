«Россиян фактически расчеловечивают»: чем опасны фейки о спецоперации на Украине и как их распознать

В соцсетях множатся фейки о спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. Недостоверные новости затрагивают как ход самой операции, так и связанные с ней заявления, якобы сделанные российскими ведомствами и политиками. В ход идут видео и фото, не имеющие отношения к нынешнему конфликту, а в Telegram появились украинские каналы, раздающие дизайнерам-фрилансерам задания по монтажу лживого визуального контента. Для противодействия распространению недостоверной информации в России запустили проект «Война с фейками», призванный распознавать публикации, не соответствующие действительности. Прислать сомнительную новость на проверку может любой желающий.

Откровенная ложь о текущей ситуации на Украине заполнила социальные сети. Недостоверную информацию распространяют в разных форматах: в мессенджерах украинские и проукраинские ресурсы раздают задания фрилансерам, монтирующим фейковые баннеры, новости, фото- и видеоматериалы, и призывают закупать для их публикации рекламу в российских соцсетях и медиа.

В Telegram ряд украинских и проукраинских каналов публикуют задания для дизайнеров-фрилансеров — этим, например, занимается канал «SafeUa — готовые КРЕО».

Администраторы загружают в канал задание, там же исполнители публикуют уже готовые работы. В канале также призывают «разгонять [фейки] во всех медиа РФ: таргет, медийная реклама». Целью стали российские пользователи соцсетей.

Таргетированная реклама в Facebook

Facebook

Некоторые каналы (например, «Подработка военное время») ставят перед подписчиками более сложные задачи: людям предлагают участвовать в постановке взрывов для съёмки и дальнейшего распространения в СМИ и соцсетях. Здесь сразу указаны расценки за работу.

«Нужны люди на 3 час ночи симитировать взрывы в разных районах [Киева]. Пиротехника. 1700 грн [около 5 тыс. рублей]», — говорится в одном из постов (орфография и пунктуация сохранены).

Для изготовления отдельных фейков применяют и дипфейк-технологии — программы, позволяющие изменить речь человека на видео. Это используется и для искажения заявлений российских политиков, и для сохранения анонимности людей, участвующих в создании постановочных роликов.

«Нужен человек в форме ВСУ для снятия ролика. Писать в бот. Лицо замажем, голос изменим. Киев», — пишут ещё в одном сообщении на канале «Подработка военное время».

Чаты, публикующие задания по производству фейков

Психологическое давление

Значительная часть фейков о потерях российской стороны на Украине содержит призыв к матерям солдат из РФ выходить на улицы и требовать прекращения боевых действий. В заданиях для авторов такого рода контента родителей солдат обозначают как главную «целевую аудиторию».

Таргетированная реклама в Facebook, публикуемая с украинских аккаунтов

Facebook

Такие сообщения, как правило, содержат информацию о погибших или «взятых в плен» российских солдатах и данные об участии в боевых действиях срочников из России, которых якобы принудительно отправляют в зону проведения спецоперации.

Минобороны РФ неоднократно опровергало подобные сообщения, подчёркивая, что россияне, проходящие срочную службу в армии, не привлекаются к участию в боевых действиях на Украине.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT пояснил, что распространение недостоверной информации о военных действиях — проверенный инструмент для оказания психологического давления на противоборствующую сторону.

«Это делается с целью пессимизации сторон. Такие фейки используются с тех пор, как человечество начало воевать и научилось обмениваться информацией. А с момента, как наше общество цифровизовалось, фейки стали не только «глубокими» — я говорю о дипфейк-технологиях, — но и повсеместными», — констатирует эксперт.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с RT назвал фейки «реактивной системой залпового огня, которая обрушивается как на западного, так и на российского обывателя. По его мнению, для России добиться перелома в информационном пространстве — «стратегически важная задача».

«Сейчас информационная составляющая намного превышает то, что реально происходит на поле боя, и уже никого не волнуют реальные или отсутствующие успехи сторон. Пока белый флаг не поднят, информационное пространство абсолютно свободно — и его всеми силами пытается занять Украина и сообщество, которое рассматривает её как своего союзника», — пояснил эксперт.

Собеседник RT подчеркнул, что распространение фейков и создание антироссийского настроя в информационном поле оказывает влияние на реальную ситуацию и ход спецоперации ВС РФ на Украине.

«Наши силы оказываются связаны по рукам и ногам. Мы ведём разговоры о точечной войне, а точечная война практически невозможна в городах, где находится сейчас и пытается укрыться большая часть Вооружённых сил Украины. Нас вяжут этим по рукам и ногам, мы побеждаем в поле, но мы не можем нащупать тактику, которая позволит нам громить украинские ВС и в городах».

Фейк от лица политиков

Другая категория фейков, публикуемых украинскими и проукраинскими ресурсами, касается заявлений, якобы сделанных российскими политиками и ведомствами. Обычно это поддельные цитаты о заморозке счетов россиян, отключении их банковских карт, невыплатах зарплат из-за спецоперации на Украине и западных санкций.

Такого рода контент маскируют под новости, опубликованные «от лица» крупных российских СМИ: RT, ТАСС, РБК. Сообщения выглядят как скриншоты твитов с логотипом соответствующего издания, а иногда публикуются как копия новости на сайте, при этом в действительности такие публикации на официальном ресурсе отсутствуют.

Например, в сети под видом новостей с телеканала RT публиковались фейковые заявления премьер-министра Михаила Мишустина о том, что власти якобы «не знают, как платить зарплаты» россиянам из-за санкций, введённых Евросоюзом. Под видом новостей с РБК в соцсетях распространяли фейковые новости об отключении Российской Федерации от платёжных систем Visa и Mastercard, а также о «решении ЦБ» зафиксировать курс доллара на уровне 150 рублей с 1 марта.

Фейки, публикуемые от лица российских СМИ

Главе Банка России Эльвире Набиуллиной авторы фейков приписывали заявления о заморозке всех вкладов россиян «до окончания спецоперации на Украине» — поддельный скриншот якобы с сайта ЦБ, а также фейковая новость с аналогичным содержанием под логотипом информагентства ТАСС также были распространены в соцсетях.

Фейковое сообщение ЦБ

По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, ситуация неопределённости идеально подходит для распространения фейков, цель которых — сыграть на страхах и опасениях обычных людей.

«Страх в ситуации неопределённости остаться без денег, без возможности покупать еду — естественный, а когда есть страхи, любые заявления очень легко могут серьёзно дестабилизировать ситуацию. Фейки — из той же области», — рассуждает эксперт.

В то же время Брагин усомнился, что фейки о блокировке счетов могут серьёзно повлиять на работу банковской и финансовой систем, хотя ажиотажный спрос на товары может приводить к повышению цен.

«Для банков массовое опустошение счетов гражданами, с одной стороны, плохо, потому что банки теряют ликвидность. Но на уровень инфляции влияет не ажиотажное опустошение банковских счетов, а паническое скупание товаров. Когда люди бегут и раскупают всё подряд, опасаясь дефицита, реакцией на это может быть повышение цен. Перед карантином, например, люди скупали бытовую технику — она заканчивалась, цены повышались. Но это временное повышение», — считает собеседник RT.

Эмоциональный контент

Самый вирусный тип фейков, заполонивший соцсети во всём мире, призван давить на эмоции аудитории — для изготовления такого контента используют фото с детьми, женщинами, пожилыми людьми. Эти материалы нацелены на то, чтобы у зрителя возникло чувство несправедливости, и, как следствие, они создают агрессивный настрой и порождают атмосферу ненависти в обществе.

Российские и зарубежные интернет-пользователи уже разоблачили большое количество фейков в этом сегменте. Например, подлогом оказалось видео прощания якобы украинского военнослужащего со своей девушкой. Этот ролик разлетелся по зарубежным соцсетям — его репост сделала даже Кортни Кардашьян. На самом деле кадры относятся не к спецоперации на Украине, как заявляли авторы поста в подписи к видео, а к документальному фильму «Война химер» 2017 года.

Кадры из фильма «Война химер» (2017), которые преподносят как свежее видео из Киева

Instagram

Канал «Война с фейками» также разоблачил видео с якобы бегством жителей Киева от «обстрелов» — оно оказалось кадрами из фильма «Калейдоскоп», который снимали в Бирмингеме восемь лет назад.

Кадры со съёмок документального фильма, которые преподносят как бегство людей из Киева

Ещё один пример — разошедшиеся по соцсетям и СМИ кадры из якобы киевского метро, где прячутся дети. Картинки используются в сети для подтверждения «масштабных разрушений» в столице якобы в результате действий российских ВС.

На самом деле кадры с детьми были сделаны в Дружковке Донецкой области, их изначально публиковали в британском Daily Mail — впоследствии те же фото были распространены в других СМИ с подписью о «киевском метро».

Дети в Дружковке (Донецкая область). Фейк и оригинальная публикация Daily Mail

Вирусное видео с маленькой девочкой, кричащей на солдата на фоне танка, вообще не имеет отношения ни к Украине, ни к спецоперации — эти кадры были сделаны во время палестино-израильского конфликта девять лет назад. Этот фейк также разоблачили авторы ресурса «Война с фейками».

Фейк, разоблачённый ресурсом «Война с фейками»

По мнению политолога Алексея Мухина, подобный контент распространяют с целью возбудить в людях во всём мире ненависть к России и россиянам, причём в этой работе участвуют и западные страны, оказывая таким образом «поддержку» Украине.

«Западные страны, поддерживающие украинское руководство, к сожалению, во всех его начинаниях, в том числе поощрении нацизма на территории Украины, включили медиаарсенал как одну из составляющих своей помощи Украине, — объясняет эксперт.

Россию фактически расчеловечивают, россиян фактически расчеловечивают. В результате этого информационного воздействия мы видим очень серьёзные акты агрессии в отношении российских граждан под предлогом того, что они представляют страну, которая якобы напала на Украину».

Нагнетание паники

Чаты и форумы жителей приграничных российских и украинских населённых пунктов тоже атакуют фейки. Так, на второй день спецоперации в группе «Подслушано в Каменске-Шахтинском» о жизни города, расположенного вблизи украинской границы, появились сведения о «срочной эвакуации» жителей Черткова и ещё нескольких ближайших сёл.

«Поступила информация, что там будет обстрел и бомбёжка, все бегут из Черткова», — рассказала одна из подписчиц.

В том же чате местные жители писали, что никакой эвакуации нет, а вскоре и власти Ростовской области опровергли сведения о «готовящейся атаке» и вывозе людей.

Атмосфера сознательно нагнетается и в чатах украинских городов: люди пугают друг друга следящими за их перепиской «диверсантами» и призывают скрывать своё местоположение, чтобы избежать нападений.

26 февраля распространители фейков напугали украинцев сообщениями, что те же «диверсанты» оставляют метки на столбах «Укрзалiзницi» в населённых пунктах — якобы для последующего нанесения ударов ВС РФ. На деле «знаки диверсантов» оказались обычными геодезическими метками, использующимися для измерения расстояния. Новости о «помеченных» столбах пришлось опровергать мэру украинского Обухова — он успокоил жителей, подчеркнув, что никакого смысла переживать насчёт «знаков» на столбах нет.

Призывы выходить на митинги

В сети также распространяют призывы выходить на якобы согласованные митинги — о таком случае рассказали в Российском государственном социальном университете в Москве. От лица декана факультета социальной работы распространили сообщение с требованием, чтобы студенты «официально вышли и показали своё несогласие» с действиями российских властей.

Пост от имени декана факультета социальной работы РГСУ, который руководство вуза назвало фейком

В тот же день руководство вуза заявило, что аккаунт был взломан, а призывы выходить на протесты — фейк. На официальном сайте вуза опубликовали обращение и. о. ректора РГСУ Андрея Хазина, в котором он напомнил об официальной позиции университета.

«Мы не просто законопослушные граждане, мы граждане, в дни испытаний поддерживающие свою страну, наших соотечественников, исполняющих свой воинский долг, пришедших на помощь нашим братьям, долгие годы подвергавшимся не просто гонениям и унижениям, но подлинному геноциду!» — говорится в письме.

Таргетированная реклама в русскоязычном сегменте Instagram и Facebook также призывает пользователей к участию в массовых акциях протеста. Часто баннеры с такими требованиями публикуются с украинских аккаунтов, а аудиторию пытаются ввести в заблуждение формулировками, намекающими, что акции якобы согласованы с властями. Россиянам также дают инструкции, «как добиваться целей» на митингах, призывая к агрессивному поведению.

Призывы выходить на митинги

Борьба с фейками

Сайт «Война с фейками», разоблачающий недостоверные новости о спецоперации на Украине, уже опубликовал разборы более 60 фейков: новостей, видео, фото. Прислать сомнительную новость на проверку может любой пользователь, для этого работает специальный бот.

28 февраля создатели проекта заявили, что немецкий хостинг, на котором они работали, полностью удалил все данные с сайта без возможности восстановления. Однако для российских интернет-пользователей сайт сейчас продолжает работу в обычном режиме.

Политолог и директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT посоветовал сверять всю поступающую информацию о спецоперации на Украине с данными из официальных источников, а также дал подсказку, как распознать недостоверную новость.

«Распознать фейк элементарно. Главный признак — фейк призван вызвать сильную эмоциональную реакцию. Объективная информация такой цели не имеет, она имеет нейтральный характер. Если вы чувствуете нездоровую эмоциональную реакцию, которая возникла при просмотре того или иного ролика, фотографии или новости, это означает, что вы, скорее всего, имеете дело с фейком. Надо как минимум насторожиться», — заключил эксперт.