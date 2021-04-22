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Россия знает, что задумали "вассалы": "Интерес очевиден"

22 апреля 2021, 00:40  •  47 • Политика
Читатели французского издания Le Figaro указали на интересы третьих стран в обострении отношений России и Украины. Как отметил один из комментаторов, интерес Турции, к примеру, весьма прослеживается.
Французские пользователи по-своему оценили нарастание конфронтации между Украиной и Россией. Как отмечают читатели издания Le Figaro, у Турции, к примеру, есть свой интерес в обострении обстановки.
В частности, как указал один из пользователей, турке желают "вернуть Крым на свою землю".
Впрочем, не только они заинтересованы в этой напряженности. Прослеживается очевидный американский след.
Так, пишет комментатор под ником tarte au marron, в одно и то же время, против России, будто сговорившись, выступило сразу несколько стран. По мнению подписчика, в России понимают, что к чему и не будут пускать все на самотек.
"Мой личный вывод: США приняли решение о военной эскалации с Россией. Они установили контакт со всеми режимами—вассалами и распространяют для нас целенаправленную пропаганду. Россия это знает и готовится к этой военной эскалации", - написал он.

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