Россия знает, что задумали "вассалы": "Интерес очевиден"

Читатели французского издания Le Figaro указали на интересы третьих стран в обострении отношений России и Украины. Как отметил один из комментаторов, интерес Турции, к примеру, весьма прослеживается.

Французские пользователи по-своему оценили нарастание конфронтации между Украиной и Россией. Как отмечают читатели издания Le Figaro, у Турции, к примеру, есть свой интерес в обострении обстановки.

В частности, как указал один из пользователей, турке желают "вернуть Крым на свою землю".

Впрочем, не только они заинтересованы в этой напряженности. Прослеживается очевидный американский след.

Так, пишет комментатор под ником tarte au marron, в одно и то же время, против России, будто сговорившись, выступило сразу несколько стран. По мнению подписчика, в России понимают, что к чему и не будут пускать все на самотек.

"Мой личный вывод: США приняли решение о военной эскалации с Россией. Они установили контакт со всеми режимами—вассалами и распространяют для нас целенаправленную пропаганду. Россия это знает и готовится к этой военной эскалации", - написал он.