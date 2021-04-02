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Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику

02 апреля 2021, 00:20  •  38 • Политика
Норвежцы пожаловались на жёсткий ответ России на провокации НАТО. "Она наращивает собственное присутствие в Баренцевом регионе и недалеко от своих границ со странами НАТО", - негодуют журналисты Норвегии.
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО в Норвегии, заставив истребители стран альянса срочно вылететь по тревоге. Об этом пишет норвежское издание Views and News from Norway.
Речь идёт о пролёте истребителей России над Северным морем, Северной Атлантикой, Балтийским и Чёрным морями. Манёвры переполошили НАТО. Самолёты альянса были срочно подняты в воздух для отслеживания ситуации.
Эксперты норвежского издания предполагают, что полёт российских истребителей стал ответом на размещение стратегических бомбардировщиков США на территории Норвегии. При этом журналисты всё равно негодуют по этому поводу, не замечая собственных двойных стандартов.
РФ годами жалуется на увеличивающееся присутствие американских войск и техники в Норвегии и других странах Европы. В то же время она наращивает собственное присутствие в Баренцевом регионе и недалеко от своих границ со странами НАТО,
- цитирует Nation News статью норвежского издания в переводе "ПолитРоссии".
Напомним, что последнее время в Норвегии активно раздувается тема "российской агрессии". Военные эксперты связывают это с подготовкой к будущей борьбе за Арктику и Северный морской путь.

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