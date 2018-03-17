Россия жестко ответила Великобритании за высылку своих дипломатов

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В ответ на провокационные действия Лондона 23 британских дипломата высланы из России. Кроме того, МИД отозвал разрешение на открытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

23 британских дипломата объявлены персонами нон грата в России. В ближайшее время им предстоит покинуть территорию нашей страны.

Кроме, как сообщается на сайте отечественного МИД, деятельность так называемого Британского совета в России также будет свернута. Отметим, что функция данной организации - представлять британские интересы в сферах культуры и образования в ряде иностранных государств.

Наконец, ранее выданное властям Великобритании согласие на открытие консульства их страны в Санкт-Петербурге отзывается. Все эти решения приняты в отношении британской стороны в качестве ответа на ранние провокационные действия правительства Соединенного Королевства.

Так, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке с территории ее страны 23 российских дипломатов. Вскоре после этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова ответить на недружественные действия Лондона аналогичными зеркальными мерами.