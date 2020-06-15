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Россия ждёт от США "политической воли": В Совфеде оценили возможность обмена Уилана на Бута

15 июня 2020, 20:00  •  97 • Политика
В Совфеде оценили возможность обмена Пола Уилана на Виктора Бута, указав на то, что Россия ждёт от США "политической воли".
Американская сторона должна проявить волю, чтобы обмен Пола Уилана на Виктора Бута стал возможен. Об этом изданию "Взгляд" заявил член Совета Федерации Андрей Климов.
15 июня Мосгорсуд приговорил гражданина Соединённых Штатов Пола Уилана к 16 годам лишения свободы за шпионаж. Гражданин России Виктор Бут в 2012 году был приговорён судом Нью-Йорка к 25 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью контрабанды оружия.
Как пояснил сенатор, любой обмен предполагает договорённость сторон. Уже были прецеденты, когда невиновных людей Москва меняла на виновных. Так что технически обмен возможен.
"Но для реализации обмена американская сторона должна проявить политическую волю", - подчеркнул Климов.

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