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Россия ждет от Белого дома ответа на предложение обсудить СНВ-3 - посол

21 января 2021, 09:35  •  56 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва обеспокоена ростом военной гонки после выхода Вашингтона из договора о вооружениях средней и малой дальности
Москва готова обсудить с Белым домом проблему ограничений по развертываний стратегических средств средней и малой дальности при соответствующей заинтересованности американской администрации. Такое заявление сделал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, сообщивший о том, что российская инициатива "по-прежнему на столе".
Представитель дипмиссии РФ отметил, что Москва осознает все последствия гонки вооружений из-за развала Договора РСМД, произошедшего по инициативе американской стороны. На протяжении года Кремль соблюдал обязательство об отказе размещения средств малой и средней дальности, которое взял сам на себя в одностороннем порядке. Предложение о встречном шаге, направленное НАТО, было отвергнуто.
Антонов добавил, что Штаты сделали ставку на интенсивную разработку вооружения, которая ранее запрещалось по ДРСМД, чтобы распространить его на территории союзников по НАТО.
По словам посла, одним из внешнеполитических приоритетов США остается сдерживание России. По этой причине Москва не ожидает особых изменений в риторике и действиях американской стороны.
"Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики", – резюмировал посол в интервью РИА Новости.
Напомним, после вступления Байдена в должность Москва направила Вашингтону предложение о продлении ДРСМД на пятилетний срок.

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