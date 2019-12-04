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Россия зеркально ответит на продление Украиной действия пошлин

04 декабря 2019, 16:09  •  178 • Украина
Правительство России зеркально ответит на продление украинским кабмином пошлин на российские товары. Об этом заявил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
 
РИА Новости
 

«Ответ правительства России будет зеркальным. Соответствующие документы готовятся и будут представлены на подпись Дмитрию Медведеву», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что кабмин Украины продлил действие пошлин на российские товары до 31 декабря 2020 года. 

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