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Россия зеркально ответит на продление Украиной действия пошлин
04 декабря 2019, 16:09 • 178 • Украина
Правительство России зеркально ответит на продление украинским кабмином пошлин на российские товары. Об этом заявил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
РИА Новости
«Ответ правительства России будет зеркальным. Соответствующие документы готовятся и будут представлены на подпись Дмитрию Медведеву», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что кабмин Украины продлил действие пошлин на российские товары до 31 декабря 2020 года.
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