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Россия заявила в ООН о запоздалой эстонской реакции на дело Навального
05 августа 2021, 00:00 • 97 • Политика
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН упрекнул эстонского коллегу в запоздалой реакции на международные события. Тот выдвинул обвинение в адрес Москвы об отравлении блогера Алексея Навального.
Обвинения в адрес России прозвучали во время обсуждения применения химического оружия в Сирии. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский посоветовал высказавшему обвинения эстонскому коллеге "актуализировать наговорники". Об этом сообщает "РИА Новости".
По словам Полянского, тема с якобы отравлением Навального уже давно стала токсичной не только в самой России, но и на Западе. Он подчеркнул, что в Москве уже "привыкли к тому, что порой эстонские коллеги запаздывают с реакцией на некоторые факты и события".
"Посоветуйте вашим коллегам в Таллине актуализировать ваши наговорники - время идёт вперёд", - заявил Дмитрий Полянский.
Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа 2020 года в Омске. По данным исследования, у него было выявлено нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови.
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