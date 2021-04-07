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Россия завладела новым козырем в диалоге с Евросоюзом

07 апреля 2021, 23:20  •  148 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Содружеству придется менять манеру поведения с нашей страной
Взаимоотношения между Россией и Европой далеки от дружественных. Бесконечные агрессивные выпады в нашу сторону не способствуют развитию нормальных партнерских отношений. Однако внешние факторы способны приструнить европейцев и заставить их отказаться от нарочито русофобских действий. Речь идет о серьезных проблемах Европы с вакциной от COVID-19. Шведский журналист Ян Хеглунд убежден, что пандемия заставит Содружество быть более лояльным к России.
По его мнению, разработанный российскими учеными препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции "Спутник V" является предметом вожделения многих государств. Таким образом, вакцина стала настоящим политическим козырем Кремля в диалоге с содружеством европейцев, убежден журналист.
Хеглунд указал на объективные обстоятельства: в Европе наблюдаются серьезные проблемы с вакцинацией, в то же время Россия демонстрирует отличные результаты в применении "Спутника" - препарат зарекомендовал себя как высокоэффективный и безопасный.
Тяжелая эпидемиологическая обстановка заставляет европейские государства засматриваться на восток в поисках средства для вакцинации, пишет издание Göteborgs-Posten. Автор статьи также напомнил, что немецкий канцлер Ангела Меркель прямо заявила, что готова купить "Спутник", как только его зарегистрируют в ЕС.
К слову, недавно в России объяснили нежелание некоторых стран Европы покупать нашу вакцину. Европейцы боятся, что российская разработка затмит местные препараты.

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