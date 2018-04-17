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Россия завершила гуманитарную операцию в Восточной Гуте

17 апреля 2018, 22:54  •  68 • Политика

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Гуманитарная операция по выводу мирных жителей, боевиков и членов их семей из Восточной Гуты завершена, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны) генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, представители Центра приняли участие в заседании национального антитеррористического комитета Сирии. "В ходе заседания подведены итоги завершившейся уникальной и беспрецедентной по своим масштабам гуманитарной операции по выводу мирных жителей, боевиков и членов их семей из анклава", - сказал генерал.

Евтушенко добавил, что "обстановка в Восточной Гуте стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни". Евтушенко уточнил, что усилиями российского Центра по примирению в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 60 005 жителей Восточной Гуты.

В Гуте обеспечивают порядок подразделения российской военной полиции и полиции Сирии. Идет разминирование города Дума, в двух кварталах города восстановлено водо- и электроснабжение на территории общей площадью 30 тыс. кв. метров. Продолжается работа по восстановлению объектов инфраструктуры и в других населенных пунктах Восточной Гуты.

"Центром по примирению враждующих сторон проводится работа, направленная на присоединение к перемирию оставшихся в провинции Дамаск экстремистов", - сообщил генерал. По итогам переговоров с лидерами незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Думейр достигнуты предварительные договоренности по разоружению боевиков и их дальнейшей эвакуации с членами семей на север провинции Алеппо.

В то же время, отметил генерал, совместный иранско-российско-турецкий Координационный центр в течение суток фиксировал случаи нарушения перемирия в провинциях Аллепо, Латакия, Хомс и Дераа.

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