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Россия заступилась за Китай после нападок Запада из-за ядерного оружия
08 июля 2020, 15:00 • 22 • Политика
Давить на союзника Москва не собирается
Россия не считает принципиальным участие Китая в переговорах по ядерному разоружению и готова согласовывать мощность своих ядерных арсеналов только с США. Об этом заявил представитель МИД РФ, курирующий вопросы нераспространения ядерного оружия, Владимир Ермаков.
Ранее в Пекине дали понять, что примут приглашение Вашингтона участвовать в переговорах по стратегическим наступательным вооружениям, только когда американцы сократят свои запасы до уровня КНР.
"Это нормально, когда государство в первую очередь защищает свои национальные интересы", – прокомментировал заявление китайской стороны Ермаков.
Он напомнил, что действующий договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) заключен между Москвой и Вашингтоном. В 2021 году срок его действия истекает. Россия готова к любому варианту развития событий: и продлить соглашение на пять лет, и провести переговоры, чтобы внести изменения в текст договора, и расширить число участников. Но давить на китайских партнеров Россия не собирается, подчеркнул дипломат в интервью РИА "Новости", отметив, что от Америки Китаю не поступило никаких официальных предложений по данному вопросу.
Ранее в США заявили, что не будут ограничивать свои вооружения, пока этого не сделает Китай. Позже в Вашингтоне намекнули, что склонили Пекин к переговорам. Китайская сторона назвала это недобросовестной манипуляцией общественным мнением и отказалась от дальнейшего обсуждения проблемы.
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