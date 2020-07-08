Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России н...
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зе...
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Главная / Политика

Россия заступилась за Китай после нападок Запада из-за ядерного оружия

08 июля 2020, 15:00  •  22 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Давить на союзника Москва не собирается
Россия не считает принципиальным участие Китая в переговорах по ядерному разоружению и готова согласовывать мощность своих ядерных арсеналов только с США. Об этом заявил представитель МИД РФ, курирующий вопросы нераспространения ядерного оружия, Владимир Ермаков.
Ранее в Пекине дали понять, что примут приглашение Вашингтона участвовать в переговорах по стратегическим наступательным вооружениям, только когда американцы сократят свои запасы до уровня КНР.
"Это нормально, когда государство в первую очередь защищает свои национальные интересы", – прокомментировал заявление китайской стороны Ермаков.
Он напомнил, что действующий договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) заключен между Москвой и Вашингтоном. В 2021 году срок его действия истекает. Россия готова к любому варианту развития событий: и продлить соглашение на пять лет, и провести переговоры, чтобы внести изменения в текст договора, и расширить число участников. Но давить на китайских партнеров Россия не собирается, подчеркнул дипломат в интервью РИА "Новости", отметив, что от Америки Китаю не поступило никаких официальных предложений по данному вопросу.
Ранее в США заявили, что не будут ограничивать свои вооружения, пока этого не сделает Китай. Позже в Вашингтоне намекнули, что склонили Пекин к переговорам. Китайская сторона назвала это недобросовестной манипуляцией общественным мнением и отказалась от дальнейшего обсуждения проблемы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
08 июля 2020, 04:00
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены одним бэтээром России
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раскрыл секрет Путина
08 июля 2020, 00:00
Морская группировка НАТО проникла в Чёрное море: Русские корабли взяли след
08 июля 2020, 11:00
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
08 июля 2020, 02:00
Испытания гиперзвукового "Циркона" вышли на финишную прямую? В Нёноксе увидели намёк
08 июля 2020, 09:00
"В резерве и выведен из-под критики": Венедиктов раскрыл возможного преемника Путина
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июля 2020, 04:00
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены одним ...
08 июля 2020, 07:00
Квят и те, кто пошёл против толпы: Отказ гонщиков "Формулы-1" встать на кол...
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раск...
08 июля 2020, 04:00
"Бастионы" отправят США в морское изгнание? Россия может распахнуть ливийск...
08 июля 2020, 03:00
Зеленский отказался от минских соглашений. Забираем Донбасс? (Дмитрий Абзалов)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех
04 июля 2020, 01:00
Настоящие уроки 75-летия Великой Победы, или Два еврея против
05 июля 2020, 17:00
Нашлись новые доказательства уничтожения улик по MH17 Украиной
05 июля 2020, 09:25
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления». Что это за оружие
06 июля 2020, 10:00
Опаснее Навального? На политической арене выросла новая надежда оппозиции
02 июля 2020, 15:00
«Конец российской демократии»: как западные СМИ оценили итоги голосования в РФ
05 июля 2020, 10:00
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.