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Россия заставит западные страны пожалеть о попытках унизить её - Berliner Zeitung

08 июля 2020, 21:00  •  37 • В мире
Немецкие журналисты разгадали "послание" Западу, зашифрованное в статье президента России Владимира Путина в издании National Interest - об итогах Второй мировой войны. Путин напомнил, отчего возникли настроения реваншизма в Германии: после унизительного для страны Версальского договора 1919 года. Немецкие журналисты считают, что это слова и о настоящем: западные страны могут пожалеть о попытках унизить Россию.
Немецкие журналисты нашли "послание" западным странам в статье президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, которое было опубликовано в издании National Interest. Журналисты считают, что многие западные СМИ процитировали слова президента России, но обошли острые углы и замолчали неудобные темы. Например, они не обратили внимание на отрывок, в котором Путин говорит о причинах Второй мировой.
"Главный аргумент российского президента заключается в том, что германо-советский пакт о ненападении 1939 года стал результатом продолжающегося дипломатического давления на СССР со стороны Запада. Путин говорил об ужасном вчерашнем дне и имел в виду настоящее", - считают журналисты издания Berliner Zeitung.
Путин напомнил, что реваншистские настроения в Германии начались после унизительного Версальского договора 1919 года. Это создало благодатную почву для фашизма. Из слов Путина следовало, что любые попытки унизить нации - это плохо.
Немецкие корреспонденты увидели в этом и предупреждение для западных стран. Они считают, что западные страны в будущем могут пожалеть о попытках унизить Россию.

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