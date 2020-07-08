Россия заставит западные страны пожалеть о попытках унизить её - Berliner Zeitung

Немецкие журналисты нашли "послание" западным странам в статье президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, которое было опубликовано в издании National Interest. Журналисты считают, что многие западные СМИ процитировали слова президента России, но обошли острые углы и замолчали неудобные темы. Например, они не обратили внимание на отрывок, в котором Путин говорит о причинах Второй мировой.

"Главный аргумент российского президента заключается в том, что германо-советский пакт о ненападении 1939 года стал результатом продолжающегося дипломатического давления на СССР со стороны Запада. Путин говорил об ужасном вчерашнем дне и имел в виду настоящее", - считают журналисты издания Berliner Zeitung.

Путин напомнил, что реваншистские настроения в Германии начались после унизительного Версальского договора 1919 года. Это создало благодатную почву для фашизма. Из слов Путина следовало, что любые попытки унизить нации - это плохо.

Немецкие корреспонденты увидели в этом и предупреждение для западных стран. Они считают, что западные страны в будущем могут пожалеть о попытках унизить Россию.