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Россия заставила. Google и Apple отказались от "Навального"

17 сентября 2021, 15:00  •  46 • Политика
Из магазинов Google Play и App Store по распоряжению Роскомнадзора и решению суда удалено приложение "Навальный". Осталось добиться, чтобы транснациональные корпорации всегда выполняли решения русских судов и требования русских законов.
Комплекс усилий представителей различных ветвей власти России дал плоды - компании Google и Apple удалили из своих магазинов Google Play и App Store приложение "Навальный". Произошло это после целой череды мероприятий.
Роскомнадзор потребовал удалить это приложение ещё 20 августа. Были и предписания Прокуратуры России, с послом США в РФ провели ряд бесед о недопустимости вмешательства в выборы в нашей стране. Кроме того, буквально накануне прошло заседание временной комиссии по защите государственного суверенитета, на которое практически ультимативно вызвали представителей компаний. Они и на заседании пытались оправдать свои действия (и бездействие) какими-то своими корпоративными правилами и ссылками на "правовые тонкости", отказываясь удалить приложение, связанное с деятельностью организации, признанной в России экстремистской и запрещённой по этой причине. Но, по всей видимости, апелляция к законам России со стороны отечественных парламентариев возымела своё действие.
"Удаление приложений антисистемщиков из Apple и Google - очевидная победа власти. Это важно с точки зрения демонстрации последовательности. Власть показала: мы будем идти до конца. Теперь посмотрим, что будет после выборов. Сдаётся, что любые нарушения законодательства о выборах без последствий для нарушителей не останутся", - оценил произошедшее руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков.
Эксперты весьма позитивно отозвались об этих действиях компаний.
"Мы рассматриваем действия компаний Google и Apple как шаги в правильном направлении", - заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов и выразил мнение, что Google и Apple сделали "единственно правильный вывод" - на территории России все должны исполнять Конституцию России и другие русские законы.
Совсем иную реакцию это решение вызвало у представителей либеральной общественности и сторонников самого Навального.
"Гугл" и Apple удалили приложение "Навальный". Это, конечно, выдающийся акт цензуры. Очень жаль, что в момент противостояния честных людей с коррумпированным режимом эти компании сыграли на руку последнему", - написала в своём микроблоге Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального, отбывающего наказание в ИК-2.
И её сторонники тут же отозвались: "Это очень грустно. Это даже не просто грустно - это знак. Эта ситуация показывает, что у капитализма нет никаких идей. А ещё то, что, если есть возможность, нужно уносить ноги".
И так далее без конца. Вся эта публика как будто забыла, как они радовались, когда "Твиттер" заблокировал аккаунт Дональда Трампа, и утверждали, что "частная компания имеет право". Да и официальный аккаунт "США по-русски" тогда разъяснял: "Удаление из социальных сетей частной компанией ни в коей мере не влияет на способность людей выражать своё мнение на других площадках или с помощью различных средств массовой информации".
Весьма вероятно, что на решение Google и Apple повлияло обещание Роскомнадзора перейти к практике взимания оборотных штрафов в случае продолжения нарушений или неисполнения решений отечественных судов. А это уже внушительные суммы - от 5% и до 20% от годового оборота компании.

Что с того

Кстати, о штрафах. Происшедшее перед выборами можно расценивать весьма позитивно в связи с предстоящим судебным заседанием, на котором должно быть вынесено окончательное решение по иску Царьграда к компании Google. Корпорация под любыми предлогами оттягивает окончательное решение суда, понимая, что его невыполнение обернётся применением такой меры, как астрент - увеличение штрафа в геометрической прогрессии. Google даже доходил до шантажа, угрожая России не исполнять требования по удалению запрещённого контента в том случае, если суд оставит своё решение о немедленной разблокировке аккаунта телеканала Царьград и наложении штрафных санкций в силе.
Между тем до сих пор один из основных аргументов защитников Google базировался на тезисе, что исполнение национального законодательства для транснационального IT-гиганта невозможно и к нему надо применять национальное право страны происхождения. Однако, как мы видим, всё в этом мире возможно и объяснимо с рациональных позиций. Даже исполнение компанией Google русского законодательства и решений русских судов при работе на территории России.

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