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Россия застала разведку США врасплох своей победой на Кавказе

16 ноября 2020, 11:25  •  82 • Политика
Подписание мирного соглашения по Нагорному Карабаху стало крупнейшей победой России на Кавказе. В то же время разведку США действия русских застали врасплох, уверены аналитики NI.
Американские аналитики в колонке для The National Interest сделали выводы о провале разведки США в Нагорном Карабахе. Авторы материала уверены, что американские разведчики просто не обратили внимания на начало конфликта, хотя сейчас нет сомнений, что в Баку планировали бои и согласовывали свои действия с Анкарой. Переводом материала делится "ПолитРоссия".
В переводной версии подчёркивается, что США следует особым образом изучить роль Турции в произошедшем. Дело в том, что помимо начала конфликта Вашингтон пропустил и договорённости Москвы и Анкары, продолжают авторы. Ведь по мере согласования перемирия беседы, безусловно, были. Однако США, по всей видимости, настолько были поглощены процессом президентской гонки, что просто не обратили внимания на то, что происходит под носом.
Вероятно, Россия и Турция могли достичь и других договорённостей, которые не увидели американцы, отмечают авторы.
"Госдепартамент и разведывательное сообщество США, похоже, были застигнуты врасплох", - делают вывод эксперты издания.
Напомним, в Нагорном Карабахе удалось добиться перемирия благодаря подписанию соглашения Азербайджаном, Арменией и Россией. Порядок в регионе обеспечивают российские миротворцы. Они пробудут в Карабахе по меньшей мере пять лет.

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