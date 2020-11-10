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Россия зашла в Карабах, Армения уходит - война окончена?
10 ноября 2020, 12:25 • 155 • Политика
Согласно договорённости между РФ, Азербайджаном и Арменией, Россия начала развёртывать войска в Карабахе. Одновременно с этим Карабах начнут покидать армянские военные.
В 6 утра по московскому времени Россия приступила к развертыванию миротворческого контингента в зоне Карабахского конфликта. Параллельно с этим спорные территории покидают вооружённые силы Армении.
Напомним, около полуночи по Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании трёхстороннего заявления совместно с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Информацию о подписании документа также подтвердили и в Кремле.
После этого в Ереване начались беспорядки, на улицы вышли тысячи человек. В ходе протестов был жестоко избит спикер армянского парламента Арарат Мирзоян.
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