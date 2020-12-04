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Россия защитит "Северный поток - 2" от США

04 декабря 2020, 14:50  •  182 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В Кремле готовы пойти на все, чтобы отстоять проект
Принятый Конгрессом США законопроект, включающий в себя дополнительные санкции против "Северного потока – 2", является проявлением недобросовестной конкуренции, противоречащей нормам международного права. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.
В свою очередь Россия собирается сделать все, чтобы защитить собственные интересы в сфере противодействия США строительству газопровода, пишет РИА "Новости".
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о наличии у России плана противодействия американским санкциям, заявил, что страна собирается сделать все необходимое, чтобы отстоять собственные международные коммерческие проекты.
Напомним, ранее обе палаты Конгресса США одобрили законопроект, предусматривающий в том числе новые санкции против строительства "Северного потока – 2". На решение резко отреагировал Дональд Трамп, заявивший, что намерен наложить вето на принятие документа.
Однако в России намерение американского президента вызвало сомнения. Заявление о блокировке принятия законопроекта посчитали лишь элементом шоу.

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